Mặc áo bà ba, quấn khăn rằn, ngồi ghe giữa sông nước và lần đầu thử sức với những điệu múa mang màu sắc Nam Bộ là hình ảnh khác lạ của Thùy Chi trong MV Yêu lắm miền Tây.

Suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh trong trẻo, kỹ thuật và thanh thoát, từng được ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ V-Pop". Nhưng ở dự án này, cô chọn một phiên bản mềm mại, sinh động và gần gũi hơn.

Thùy Chi trong MV mới.

Yêu lắm miền Tây do nhạc sĩ Trần Minh - bố của Thùy Chi sáng tác. MV gây ấn tượng với những khung hình được đầu tư như phim điện ảnh, khai thác trọn vẹn khung cảnh bình yên, xanh mát và trù phú đặc trưng của miền sông nước.

MV "Yêu lắm miền Tây" của Thùy Chi:

Chia sẻ với VietNamNet, Thùy Chi cho biết đây là thời điểm cảm nhận được độ chín trong cách nghĩ và cách hát về quê hương, đất nước. Theo nữ ca sĩ, đây không hẳn là một sự thay đổi đột ngột, bởi tình yêu với những ca khúc về quê hương đã được bố truyền cho cô từ nhỏ, lớn dần qua các sáng tác kinh điển và giọng hát của những nghệ sĩ đi trước. Chỉ là đến thời điểm này, cô thấy cần học tập những bậc tiền bối một cách quyết liệt hơn.

Ngày nhỏ, ngoài chơi búp bê, Thùy Chi thích được bố bế trên tay vừa nghe ông chơi đàn mandolin vừa hát. Những bài hát bố yêu thích, đã đi vào cô từ những năm tháng ấy. Đến giờ, Thùy Chi vẫn nhớ và có thể hát lại nguyên vẹn các ca khúc như Quảng Bình quê ta ơi, Ấm tình quê Bác, những làn điệu chèo cổ Đào liễu, Luyện năm cung hay Lý con sáo Gò Công...

Thùy Chi chọn phiên bản mộc mạc, gần gũi ở dự án mới.

Là người con miền Bắc chọn hát về văn hoá, con người miền Tây, Thùy Chi thẳng thắn với VietNamNet việc chưa thể hát như một người sinh ra và lớn lên tại vùng đất này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Trong quá trình thực hiện ca khúc, 2 bố con thống nhất giữ cách phát âm của người con miền Bắc, đồng thời tập luyện để đưa điệu hò sông nước miền Tây vào bài hát, làm phong phú thêm giai điệu và lời ca về vùng đất mà cả hai xem là niềm tự hào. Dù vậy, nữ ca sĩ không lo ngại việc bị so sánh bởi điều cô luôn tin và kiên trì là hát bằng tất cả trái tim mình.

Trả lời về việc bố có tiếp tục đồng hành trong các chặng tiếp theo, Thùy Chi xin phép giữ lại thông tin về vùng đất kế tiếp nhưng khẳng định mong bố sẽ cùng cô đi tiếp hành trình này.

Về đời sống thường ngày tại TPHCM, nữ ca sĩ cho biết phần lớn thời gian vẫn dành cho ca hát, chơi piano và những công việc liên quan đến âm nhạc, thời gian còn lại dành cho gia đình và người thân. Cô vẫn thường xuyên chia sẻ chuyện cuộc sống với bố để được động viên, góp ý khi cần.

Ảnh, video: NVCC