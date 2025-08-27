Chi phí giáo dục tăng, không thể không ‘tính xa’

Theo dự báo, chi phí sinh hoạt và học phí đại học ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở các thành phố lớn và các trường đại học tư thục hoặc các chương trình chất lượng cao. Nhiều trường đại học, nhất là các trường tự chủ tài chính, đã và đang tăng học phí, có thể đến 10% hoặc hơn mỗi năm. Chi phí sinh hoạt, bao gồm ăn uống, nhà ở, đi lại, và các chi phí khác cũng tăng theo do ảnh hưởng của lạm phát và các yếu tố kinh tế khác. Điều này gây áp lực lớn lên sinh viên và gia đình, nhiều sinh viên chọn phương án đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình.

Học phí đại học có xu hướng gia tăng

Dù mới kết hôn chưa được bao lâu, chị Nguyễn Thị Hiền (30 tuổi, Thái Nguyên) cho biết đã cùng chồng tính đến việc tham gia bảo hiểm để vừa có được sự bảo vệ cho cả hai vợ chồng, vừa có khoản để dành để sau này khi con xuống Hà Nội học đại học, gia đình không phải lo thiếu tiền thuê nhà và sinh hoạt phí cho con.

Thường xuyên theo dõi thông tin về các chương trình giáo dục, anh Ngô Mạnh Trường (42 tuổi, Hà Nội), cho biết: “Hai con tôi đang học tiểu học tại trường quốc tế, tổng học phí mỗi năm khoảng 200 triệu đồng. Vợ chồng tôi tính sau khi con học hết cấp 3 sẽ cho đi du học nên phải đều đặn tích lũy tiếp. Thời buổi bây giờ, để con có một tương lai tốt, mình không thể không tính trước”.

Bên cạnh giáo dục, không ít phụ huynh còn đặt nhiều mục tiêu khác cho tương lai của con như mua nhà, khởi nghiệp hay đơn giản là hỗ trợ chi phí cho con trong những năm đầu ra trường. Anh Đinh Văn Nam (36 tuổi, Hải Phòng), chia sẻ anh đã mở quỹ tích lũy cho con từ 2 tuổi. “Tôi không biết tương lai con sẽ chọn gì: du học, khởi nghiệp hay học lên cao học…, nhưng tôi muốn con tôi có quyền lựa chọn. Bây giờ tích sẵn, sau này con có khoản dự phòng”, anh Nam nói.

Tư duy tích lũy sớm cũng đang trở thành xu hướng rõ nét trong hành vi tài chính của nhiều gia đình. Ông Bùi Đình Thọ, chuyên gia tư vấn tài chính tại Hà Nội cho biết: “Khoảng 3 năm trở lại đây, số lượng phụ huynh tìm hiểu các giải pháp tích lũy, đầu tư cho con tăng đáng kể. Một điểm đáng chú ý là họ có kế hoạch sớm để có khoản tích lũy đúng thời điểm con cái cần”. Ông Thọ nhận định đây là xu hướng chung của các gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ, có tài chính ổn định.

Tích lũy dài hạn

Bên cạnh các kênh phổ biến như gửi tiết kiệm dài hạn, đầu tư vào quỹ mở, trái phiếu, mua vàng…, thời gian qua khi thị trường bảo hiểm dần phục hồi, bảo hiểm tích lũy giáo dục được nhiều cha mẹ quan tâm. Khác với các kênh đầu tư thông dụng vốn tập trung vào việc sinh lời, đây vừa là công cụ tích lũy ổn định, vừa bảo vệ tài chính nếu phụ huynh chẳng may gặp rủi ro như ốm đau, bệnh tật…

Từ thực tế đó, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã xây dựng các sản phẩm bám sát nhu cầu tích lũy dài hạn của phụ huynh. Chẳng hạn, công ty bảo hiểm Manulife cho biết vừa ra mắt sản phẩm ‘Xanh Ước Mơ’ - dòng bảo hiểm liên kết chung, tập trung vào mục tiêu bảo vệ và tích lũy tài chính cho tương lai của con trẻ.

Sản phẩm bảo hiểm ‘Xanh Ước Mơ’ được nhiều khách hàng quan tâm

Theo thông tin trên website Manulife Việt Nam, sản phẩm ‘Xanh Ước Mơ’ cam kết lãi suất tối thiểu trong suốt thời hạn hợp đồng, và cộng thêm 1% lãi suất trong 10 năm đầu mà không kèm điều kiện ràng buộc. Vào năm thứ 10, khách hàng còn được thưởng 50% phí bảo hiểm cơ bản của năm đầu tiên. Về quyền lợi bảo vệ, sản phẩm bảo hiểm này tự động gia tăng 5% số tiền bảo hiểm mỗi năm từ năm thứ 2 đến năm thứ 11 mà không cần thẩm định sức khỏe và không tăng phí bảo hiểm. Đồng thời, mỗi khi phụ huynh sinh thêm con, số tiền bảo hiểm cũng được gia tăng thêm 5% số tiền bảo hiểm ban đầu mà không cần thẩm định và không tăng phí bảo hiểm.

Dù mới ra mắt nhưng ‘Xanh Ước Mơ’ đã nhận được sự quan tâm của những gia đình trẻ. Chị Mai Linh Ngọc (34 tuổi, TP.HCM) cho biết vừa tham gia bảo hiểm này hồi cuối tháng 7 với mức phí 25 triệu đồng/năm, trong 15 năm. Chị kể: “Tôi chọn bảo hiểm vì muốn vừa tích lũy, vừa được bảo vệ. Nếu chẳng may gặp vấn đề về sức khỏe thì cũng có nguồn chi trả, không ảnh hưởng đến tài chính chung của cả nhà. Còn nếu mọi việc suôn sẻ, đây là một khoản tích lũy ổn định để sau này lo cho con”.

Không ít phụ huynh xác định, việc tham gia bảo hiểm không chỉ là quyết định tài chính mà còn là một cam kết tinh thần với con cái. “Mỗi lần đóng phí như một lời tự nhắc nhở bản thân không được lơ là với tương lai của con. Đến khi con trưởng thành, mình đã chuẩn bị được một khoản tích lũy rồi”, chị Ngọc chia sẻ.

Sau khi tham gia ‘Xanh Ước Mơ’, phụ huynh có thể mở rộng quyền lợi bảo vệ bằng cách kết hợp thêm các sản phẩm bổ trợ như ‘Lá Chắn Xanh’ - bảo vệ trước 143 bệnh lý nghiêm trọng với 3 lớp quyền lợi linh hoạt, và ‘Dự Phòng Xanh’ - hỗ trợ viện phí cho cả điều trị thông thường và điều trị tích cực, chi trả tới 100 ngày nằm viện/năm. Thông tin chi tiết tại website của Manulife Việt Nam.

Thúy Ngà