Tiềm năng bất động sản Lộc An

Điểm đến của làn sóng “đánh bắt xa bờ”

Nằm ở hướng đông nam huyện Bảo Lâm, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 100km, xã Lộc An với tổng diện tích tự nhiên 4849,39ha đang dần trở thành điểm đến thu hút nhà đầu tư.

Về vị trí, xã Lộc An nằm ngay trên con đường quốc lộ 20, tuyến đường huyết mạch nối liền TP.HCM với thành phố du lịch Đà Lạt. Điều kiện tự nhiên nơi đây còn sở hữu nhiều lợi thế để phát triển thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đồng thời thuận lợi trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng đô thị,...

Nhiều chuyên gia nhận xét rằng, đất Lộc An đa phần còn mang vẻ nguyên sơ, chưa có bàn tay khai phá của con người và đặc biệt có rất nhiều tiềm năng trong việc phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, homestay hay second home.

Vẻ đẹp nguyên sơ của xã Lộc An (Nguồn: sưu tầm)

Không khó để nhận ra, sinh khí mới của thị trường bất động sản đang dần dịch chuyển về các vùng ven và các tỉnh. Điển hình như tại thủ phủ du lịch Đà Lạt, giá đất đã cao đến đỉnh điểm, kể cả những hẻm sâu, ngõ nhỏ. Lộc An, Bảo Lâm là những điểm đến “tiệm cận” nhờ sự tương đồng khá lớn về địa hình, khí hậu và tiềm năng du lịch.

Đặc biệt, sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, thị trường bất động sản cả nước dần hồi phục và trở lại đường đua, xu hướng “bỏ phố lên rừng”, “đánh bắt xa bờ“ hay sở hữu ngôi nhà thứ hai tại nơi yên bình lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây phần nào cũng là động cơ thúc đẩy nhà đầu tư sẵn sàng tìm đến những vùng đất cao nguyên, nơi biên độ giá đất còn chưa nhảy múa.

Tiềm năng tăng giá bất động sản Lộc An

Hạ tầng mở lối bất động sản

Nhờ nguồn vốn hơn 1.052 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, cộng với nguồn xã hội hóa, vốn chương trình và các dự án mà trong 5 năm gần đây, xã Lộc An cơ bản đã hoàn thiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn xã giờ đây đã được bao phủ bởi hệ thống nhựa, bê tông hóa, cứng hóa, mang đến diện mạo “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Chính quyền địa phương cũng không ngừng đầu tư vào hạ tầng giao thông, đồng thời xây dựng và nâng cấp hàng loạt công trình trọng điểm như: Quốc lộ 20, quốc lộ 55 nối dài, tuyến đường sắt Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận và đặc biệt phải kể đến dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương.

Theo định hướng mở rộng thành phố Bảo Lộc, đến năm 2040, xã Lộc An cùng 4 xã khác của huyện Bảo Lâm là Lộc Tân, Lộc Thành, Tân Lạc và Lộc Nam sẽ được sáp nhập vào thành phố Bảo Lộc, hứa hẹn mở ra một bức tranh đầy khởi sắc cho thị trường bất động sản nơi đây.

Mặt bằng giá thấp hơn so với các khu vực lân cận

So với giá đất tại TP. Bảo Lộc hay TP. Đà Lạt, giá đất tại huyện Bảo Lâm nói chung và xã Lộc An nói riêng chỉ bằng 30-50%. Cụ thể, theo tin từ một số trang môi giới bất động sản, giá đất ở TP. Đà Lạt đang giao động từ 30-70 triệu/m2, nhiều vị trí đắc địa có thể lên đến 200 triệu/m2. Tiếp theo là thị trường nhà đất tại Bảo Lộc cũng leo thang không kém khi giá đất luôn trong khoảng từ 18 - 60 triệu/m2. Trong khi đó, giá đất tại xã Lộc An chỉ dao động từ 3-7triệu/m2, thậm chí một số nơi chỉ có giá 1-2triệu/m2.

Lộc An đang mở ra rất nhiều cơ hội cho nhà đầu tư vì giá đất đang nằm đầu biểu đồ chu kỳ tăng giá, có tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Quốc lộ 20 nối xã Lộc An với Đồng Nai (Nguồn: sưu tầm)

Quỹ đất tại các thành phố lớn không còn nhiều

Với diện tích 48,55 km² nhưng mật độ dân số hiện tại ở xã Lộc An chỉ đạt 340 người/km². Điều này cho thấy dân cư nơi đây vẫn còn khá thưa thớt, diện tích đất bao gồm đất ở lẫn đất nông nghiệp còn khá nhiều. Trong khi đó, quỹ đất tại các đô thị lớn đang trong tình trạng khan hiếm nguồn cung trầm trọng, khiến xu hướng “đánh bắt xa bờ“ trong bất động sản bùng nổ.

Nhiều chuyên gia dự đoán, với nhiều yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hoà như hiện tại, việc thiết lập mặt bằng giá mới tại Lộc An chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Tố Uyên