Mới đây, ca sĩ Anh Thơ đăng video hát cover bài Cơn gió lạ vốn quen thuộc với giọng hát của ca sĩ Phương Linh. Video này thu hút 100 nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận tiêu cực.

Có thể nói Anh Thơ là hiện tượng lạ khi từng có màn hát cover rất thành công, được giới trẻ tung hô và đồng thời có những bản cover gây tranh cãi.

Cơn gió lạ không phải màn hát cover ngẫu hứng mà nằm trong dự án hát cover chính thức của Anh Thơ mang tên Thơ hát tình ca được phát hành trải dài từ năm 2024.

Trong dự án này, chị hát cover các bài nhạc nhẹ, nhạc trẻ như: Nếu em được lựa chọn, Ngày chưa giông bão, Tìm lại giấc mơ, Hoa dại, Như chưa bắt đầu...

Các bản cover là Anh Thơ từ màu giọng đến cách xử lý, đặc biệt là luyến láy và ngắt nghỉ được nhận xét là chưa phù hợp.

Phiên bản "Cơn gió lạ" gây tranh cãi

Không khó nhận ra, công việc giảng viên thanh nhạc và việc thành danh trong mảng nhạc dân ca, cách mạng ảnh hưởng sâu sắc đến lối hát của Anh Thơ.

Về kỹ thuật, chị hát hoàn toàn chuẩn mực. Tuy nhiên, mỗi dòng nhạc đều mang tinh thần và cách thể hiện đặc thù.

Với thể loại không đề cao kỹ thuật như nhạc trẻ, việc Anh Thơ cố hát nốt cao chót vót cộng với màu giọng không sinh ra cho nhạc trẻ dễ gây cảm giác nghe bị 'mệt' cho người nghe.

Đơn cử bài Cơn gió lạ, Anh Thơ ép phần chorus vào chuỗi nốt treo cao kéo dài với âm lượng lớn.

Kế đến, nhạc trẻ được yêu cầu hát gãy gọn, tiết chế tối đa luyến láy, ngân rung.

Trong khi đó, các bản cover của Anh Thơ đều có tempo chậm hơn bản gốc còn chị vẫn giữ cách luyến láy, ngân rung đặc trưng của dân ca, khiến các bài này trở nên lê thê. Việc nữ ca sĩ ngắt nghỉ tùy hứng còn làm người nghe càng khó tập trung cảm nhận.

Ca sĩ Anh Thơ là giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Không chỉ cách xử lý của Anh Thơ mà tất cả yếu tố còn lại như sản xuất, hòa âm phối khí, trang phục... của dự án này đều chưa được đầu tư kỹ.

Trong khi đó, dự án Thơ hát tình ca có đầy đủ tiêu chí của một sản phẩm chính thức của một ca sĩ chuyên nghiệp.

Lối đi cho Anh Thơ

Nếu cho rằng Anh Thơ hát cover nhạc trẻ dở, vì sao chị từng tạo hiện tượng với bài Em một mình quen rồi hút gần 4 triệu lượt xem trên YouTube và được người trẻ hết lời tán thưởng?

Sự khác nhau giữa hai trường hợp ở bối cảnh. Trong chương trình Giao lộ thời gian, phần trình diễn của Anh Thơ được giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Dương Cầm đứng sau tư vấn, hỗ trợ xuyên suốt đồng thời đảm nhận phần hòa âm, sản xuất.

Khi chọn đúng bài, với bản phối tốt và cách xử lý phù hợp, giọng hát của Anh Thơ gần như không để lộ bất kỳ khuyết điểm mà còn được nâng tầm.

Lúc này, chị phô diễn được lợi thế lớn nhất của mình so với ca sĩ trẻ là sự tích lũy trải nghiệm sống theo năm tháng trong tiếng hát - thứ giúp tác phẩm có chiều sâu, thậm chí vượt qua bản gốc nhạt nhòa của ca sĩ Dương Hoàng Yến.

Như vậy, điều Anh Thơ cần nhất trong các dự án hát cover là một giám đốc âm nhạc - người đang trực tiếp làm nghề, theo kịp nhịp vận động của ngành và đáp ứng được tiêu chuẩn sản xuất đương đại.

Vị trí này vừa đồng hành, hỗ trợ vừa là đối trọng với cái tôi của Anh Thơ, từ đó cân bằng các yếu tố trong một dự án và tạo ra sản phẩm phù hợp với chuẩn mực hiện tại.

Tương tự giám đốc âm nhạc, Anh Thơ cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại những điểm gây tranh cãi của dự án để tìm kiếm một ê-kíp đạt tiêu chuẩn của thị trường.

Anh Thơ là một trong những ca sĩ gạo cội có thực lực đáng nể. Chị còn là giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia - cái nôi lớn nhất nước đào tạo thanh nhạc cho nhiều bạn trẻ muốn theo nghề ca hát. Với danh tiếng và vị trí hiện tại, chị có thể chọn duy trì hoạt động trong vùng an toàn như hàng chục năm nay.

Ở mảng dân ca và cách mạng, Anh Thơ vẫn chạy sô đều, kiếm nhiều tiền và rất khó bị thay thế.

Song nếu muốn rời vùng an toàn và làm mới mình, chị tiên quyết phải cập nhật sự phát triển của nghề nghiệp, cập nhật tiêu chuẩn của thị trường đương đại.

Khi đó, Anh Thơ hoàn toàn có thể tạo ra những bản cover lan tỏa mạnh mẽ, nơi người trẻ dừng lại lắng nghe và tìm kiếm cảm xúc mới như đã từng.

Mi Lê