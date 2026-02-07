Cầu nối đưa người trẻ đến gần hơn với tư duy toàn cầu

Một điểm đặc biệt của Tiếng nói Xanh mùa 3 năm nay chính là bảng Tiếng Anh lần đầu tiên áp dụng thể thức tranh biện Nghị viện Anh (British Parliamentary - BP), đánh dấu bước cải tiến quan trọng, giúp các đội thi làm quen và tiếp cận sâu hơn với các chuẩn mực tranh biện quốc tế.

Bà Hyewon Rho - Cố vấn chuyên môn bảng Tiếng Anh của cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3, Giám đốc Điều hành Debate For All, Cựu Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cho Giải vô địch tranh biện thế giới bậc trung học, nhận định: “Tiếng nói Xanh mùa 3 thể hiện thành công vai trò “cầu nối” lan tỏa thông điệp xanh và đưa người trẻ đến gần hơn với tư duy toàn cầu. Tại vòng chung kết bảng Tiếng Anh, bốn đội tranh biện đồng thời, giúp các em không chỉ lắng nghe một góc nhìn mà còn tiếp cận nhiều lập luận đa chiều từ sáu diễn giả trẻ xoay quanh chủ đề di chuyển xanh”.

Bà Hyewon Rho - Cố vấn chuyên môn cuộc thi Tiếng nói Xanh, Giám đốc Điều hành Debate For All trực tiếp chấm điểm bảng Tiếng Anh và đánh giá cao chất lượng cũng như năng lực của các đội thi năm nay

Đồng tình với nhận định này, ThS. Juseung Yi - Tổng Giám đốc Debate For All, đặc biệt ấn tượng với chất lượng chuyên môn của các thí sinh. “Tôi đã làm giám khảo ở nhiều giải đấu quốc tế, nhưng chất lượng ở đây thực sự rất cao. Tôi có thể chấm điểm tuyệt đối 5/5”, ThS. Juseung Yi nhận xét.

Vị giám khảo này cũng đồng thời bày tỏ ngạc nhiên về sự nhiệt tình và mức độ đầu tư nghiên cứu của các thí sinh. Đáng chú ý, đây là lần đầu các em tham gia thể thức BP, nhưng trình độ tranh biện đã ở mức rất cao, với nhiều góc nhìn toàn cầu và các giải pháp khả thi.

Nhấn mạnh điểm khác biệt của cuộc thi so với các sân chơi tranh biện khác, ThS. Kithmina Hewage - Cố vấn chính sách phát triển cấp cao Trung tâm Từ thiện và Xã hội châu Á (Hồng Kông, Trung Quốc), cho rằng cuộc thi đã tạo dựng được bản sắc rõ nét khi tập trung hoàn toàn vào các vấn đề bền vững và môi trường. Chính định hướng này đã giúp Tiếng nói Xanh khác biệt so với nhiều giải đấu quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự tiến bộ rõ rệt của thí sinh qua từng vòng thi.

Chung cuộc bảng Tiếng Anh, đội Cropspiracy - gồm thí sinh Cao Khánh Nguyên và Hồ Đức Minh (Trường THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội), đã xuất sắc giành giải Quán quân.

Hồ Đức Minh cho biết quá trình luyện tập đã giúp đội hoàn thiện tư duy và kỹ năng trình bày.

“Chúng em luyện tập rất nhiều, học cách nói chậm hơn, rõ ràng và mạch lạc để ban giám khảo dễ theo dõi. Thể thức BP giúp chúng em suy nghĩ đa chiều và nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn”, Minh cho biết.

Đội Cropspiracy gồm Cao Khánh Nguyên và Hồ Đức Minh (THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội) thể hiện năng lực tranh biện và tư duy tiệm cận chuẩn mực quốc tế qua phần thi của mình, từ đó xuất sắc giành Quán quân bảng Tiếng Anh Tiếng nói Xanh mùa 3

Tiềm năng lớn lan tỏa trong khu vực

Sau thành công của mùa 3, các giám khảo quốc tế đều bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng lan tỏa của Tiếng nói Xanh trong khu vực.

Bà Hyewon Rho kỳ vọng mùa 4 sẽ thu hút thêm tiếng nói đa dạng từ Đông Nam Á và Đông Bắc Á, đồng thời khuyến khích các đội tranh biện Hàn Quốc tham gia, bởi đây là “một nền tảng lý tưởng để giới trẻ trao đổi về phát triển bền vững”.

ThS. Juseung Yi cũng mong muốn sẽ có nhiều bạn trẻ Hàn Quốc góp mặt tại Tiếng nói Xanh, nhấn mạnh đây là cuộc thi hiếm hoi trong khu vực tập trung chuyên sâu vào các vấn đề toàn cầu và bền vững.

Nhìn ở góc độ khu vực, bà Wen-Yu Weng - Đồng sáng lập và Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Tranh biện Đài Loan (Trung Quốc), nhận định Đông Nam Á là khu vực giàu tiềm năng về tăng trưởng kinh tế và đổi mới bền vững. Trong bối cảnh đó, Tiếng nói Xanh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành một thế hệ trẻ đủ năng lực đối thoại, hợp tác và giải quyết các thách thức phát triển bền vững trong tương lai.

Còn theo ông Kithmina Hewage, cuộc thi có tiềm năng lớn để mở rộng ra phạm vi khu vực, hướng tới sự công nhận toàn cầu và trở thành diễn đàn dẫn dắt đối thoại về biến đổi khí hậu.