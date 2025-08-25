Vợ chồng son số 622:

Nguyễn Mạnh Kiên (SN 1994) và Phạm Bích Giang (SN 1993, cùng quê Hà Nội, cùng là nhà sáng tạo nội dung) quen biết nhau từ cách đây hơn 10 năm. Họ làm chung công ty nhưng vì một người làm ở miền Bắc, một người làm ở miền Nam nên chưa gặp mặt.

Cách đây vài năm, khi cả hai đã có hướng đi riêng, họ mới có cơ duyên gặp gỡ. Bạn của Bích Giang trùng hợp là cha dượng của Mạnh Kiên. Một lần thấy ảnh 2 người chụp chung trên Facebook, Giang chủ động nhắn tin cho Kiên để tư vấn bảo hiểm.

Cặp đôi đã có 1 năm chính thức về chung một nhà. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Lúc này, cô thấy anh chàng đã thay đổi hoàn toàn về ngoại hình, bảnh bao và “ngầu hơn”. Về phía mình, Kiên khá bất ngờ khi thấy Giang từng đổ vỡ hôn nhân, thường xuyên đăng ảnh chụp cùng con trai riêng.

“Lúc đầu, tôi xác định chỉ nói chuyện xã giao thôi nhưng sau 2-3 ngày trò chuyện, tôi thấy cô ấy vui vẻ, hợp cạ. Hai người chia sẻ nhiều hơn, tôi cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy”, Kiên kể.

Dù luôn tự nhủ trong lòng bản thân là trai tân, sẽ không đến với mẹ đơn thân nhưng Mạnh Kiên vẫn bị thu hút bởi Bích Giang. Họ hẹn gặp nhau lần đầu tiên ở Hồ Tây và có cảm xúc đặc biệt với nhau.

Kiên ban đầu không xác định đến với mẹ đơn thân. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Một tuần sau, Mạnh Kiên rủ Bích Giang về nhà dự sinh nhật mẹ. Trùng hợp, mẹ Mạnh Kiên là “thần tượng” của Bích Giang nên cô đồng ý ngay lập tức, thậm chí mừng ra mặt khi sắp được gặp người mình ngưỡng mộ.

“Sau bữa tiệc sinh nhật đó, tôi thấy cô ấy nói chuyện rất hòa hợp với gia đình. Tôi tỏ tình với cô ấy. Tôi xách loa ra, mở một bài nhạc mình thích và tỏ tình. Cô ấy đáp ‘tớ cần thời gian để xử lý một vài việc cá nhân’”, Kiên kể.

Mối quan hệ từng bước tiến triển trong sự bất ngờ của cả hai. Mạnh Kiên còn không biết Giang chính thức đồng ý hẹn hò từ khi nào. Họ cứ thế gắn bó với nhau và trở thành điểm tựa của đối phương.

Cặp đôi có những khúc mắc trong hôn nhân nhưng đều giải quyết êm đẹp. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son

Năm 2024, Giang có bầu. Sau đó không lâu, trong sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ Mạnh Kiên, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới, về chung một nhà.

Mạnh Kiên thừa nhận, anh vốn không thích trẻ con nên thời gian đầu chưa thể hòa hợp với con riêng của vợ. Sau này khi vợ ở cữ, anh là người trực tiếp đưa đón cậu bé đi học thì tình cảm mới được vun đắp dần.

“Ba con gần nhau, tôi dần có tình cảm với bé. Giờ mà bé về với ông bà ngoại là tôi thấy nhớ”, Kiên chia sẻ.

Trong hôn nhân, cặp đôi cũng có một vài khúc mắc. Tật xấu của Mạnh Kiên là hay nhậu, hay tương tác Facebook với người yêu cũ khiến vợ không yên tâm...

Tật xấu của Bích Giang là không kiểm soát được cảm xúc, dễ nóng nảy với chồng ở nơi đông người... Đó là điều Kiên tha thiết mong vợ thay đổi để cả hai không rơi vào tình huống khó xử.

Trong chương trình Vợ chồng son, Bích Giang gửi tặng chồng một món quà, là bộ sạc mà Mạnh Kiên yêu thích từ lâu. Trong niềm vui sướng, Kiên bày tỏ với vợ: “Anh yêu em”.