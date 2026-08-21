Trưa cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận 47 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Đây là những người cư trú và lao động bất hợp pháp tại Campuchia.

Trong số những công nhân được tiếp nhận lần này, nhiều người còn rất trẻ, trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp nhận công dân Việt Nam do Campuchia trao trả. Ảnh: CTV

Tại cửa khẩu, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục tiếp nhận theo đúng quy định. Các công dân được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và được giải thích rõ những nội dung liên quan để hiểu quy định, ổn định tâm lý và yên tâm trở về với gia đình.

Các công nhân cũng được kiểm tra sức khỏe, rà soát thông tin trước khi đưa về với gia đình.

Trước đó, trưa 17/8, tại mốc quốc giới 313, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chủ trì tổ chức tiếp nhận 15 công dân Việt Nam vi phạm cư trú, lao động bị lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục tiếp nhận theo đúng quy định. Ảnh: CTV

Qua các trường hợp tiếp nhận, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời chào đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội không xác định rõ tổ chức, doanh nghiệp.

Người dân có nhu cầu tìm việc nên tìm hiểu thông tin qua cơ quan chức năng, trung tâm dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp được cấp phép; không nên tin theo lời môi giới không rõ lai lịch.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với những lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, không yêu cầu trình độ nhưng hứa hẹn thu nhập lớn. Đây có thể là dấu hiệu của các đường dây môi giới, lừa đảo hoặc đưa người xuất cảnh, cư trú và lao động trái phép ở nước ngoài.

Từ cuối tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng An Giang đã nhiều lần tiếp nhận số lượng lớn công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Ngày 30/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận 21 công dân Việt Nam bị phía Campuchia trao trả về nước. Trước đó, ngày 29/4, tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, lực lượng chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Đáng chú ý, trong hai ngày 27 và 29/5, tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, lực lượng chức năng An Giang tiếp nhận tổng cộng 244 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, gồm 137 người trong đợt đầu và 107 người trong đợt sau. Các trường hợp được trao trả liên quan đến nhiều hành vi vi phạm như lao động trái phép, nhập cảnh trái phép và hoạt động tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.