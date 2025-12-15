Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu (bìa trái) - Phó Tư lệnh BĐBP, cùng Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình trên tuyến biên giới đường bộ tại An Giang. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Đoàn công tác đã nghe đại diện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ biên giới; công tác nắm, dự báo tình hình và kết quả đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trong thời gian qua.

Theo báo cáo, BĐBP tỉnh An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu; phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong và ngoài địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trong năm 2025, BĐBP tỉnh An Giang đã bắt giữ, tiếp nhận 342 vụ với 1.345 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, bắt giữ, xử lý 319 vụ, 625 đối tượng; tiếp nhận 23 vụ, 720 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả; đồng thời phát hiện 1 đối tượng hình sự, 12 đối tượng truy nã và 4 đối tượng truy tìm.

Đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu và đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại Trạm kiểm soát Biên phòng Nha Sáp (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trạm kiểm soát Biên phòng Nha Sáp, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều thuộc Ban Chỉ huy BĐBP An Giang. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của BĐBP tỉnh An Giang trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Thiếu tướng - Phó Tư lệnh BĐBP khẳng định, thời gian qua, đơn vị đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; kịp thời nắm, dự báo sát tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu thời gian tới, BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục nắm chắc tình hình, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực đường mòn, lối mở; tăng cường phối hợp liên ngành; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ; đồng thời duy trì và củng cố tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện, phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên biên giới.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng - Phó Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh, BĐBP tỉnh An Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.