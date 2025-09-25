Năm 2020, Carmen và Daniel nên duyên nhờ một ứng dụng hẹn hò. Cả hai quyết định kết hôn vào tháng 10/2024.

Tuy nhiên, Carmen còn có cô em gái dính liền thân dưới tên Lupita, nên họ phải học cách sống chung không chỉ về mặt thể chất mà cả cảm xúc, đặc biệt khi Carmen bước vào một mối quan hệ tình cảm.

Những người trong cuộc lần đầu chia sẻ về cuộc sống của họ sau khi Carmen kết hôn. Ảnh: People/Carmen and Lupita Andrade

Carmen kể, điều quan trọng nhất chính là giao tiếp thẳng thắn và thường xuyên. Cô và Daniel luôn khéo léo trò chuyện để đảm bảo rằng mọi hành động thân mật đều không khiến Lupita khó chịu.

“Nếu có điều gì khiến Lupita không thoải mái, chúng tôi sẽ dừng lại ngay. Chúng tôi tôn trọng điều đó, không có chuyện ép buộc”, Carmen nói.

Trong khi đó, Lupita cũng tìm cách giữ khoảng riêng cho mình. Cô thường đeo tai nghe hoặc tập trung vào điện thoại mỗi khi Carmen và Daniel nói chuyện tình cảm riêng tư hoặc thân mật. Lupita khẳng định bản thân coi Daniel như một người anh trai.

Ảnh: People/Carmen and Lupita Andrade

Carmen cho biết, cô vốn không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm bằng hành động quá nhiều. Với cô, không nhất thiết lúc nào cũng phải ôm hôn, mà sự gắn bó còn đến từ việc cùng trò chuyện, cùng vui đùa, và cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt hằng ngày.

“Xã hội hay tạo áp lực rằng tình yêu phải luôn lãng mạn, phải nắm tay, phải ôm hôn… nhưng với chúng tôi, điều quan trọng hơn là cảm giác thoải mái và hiểu nhau”, cô chia sẻ.

Về phần mình, Daniel cho rằng, điều quan trọng là không để Lupita cảm thấy bị bỏ rơi. Anh và Carmen cố gắng cân bằng thời gian, không dành hết mọi sự chú ý cho nhau mà quên mất sự hiện diện của Lupita.

Anh nói: “Chúng tôi luôn nhớ rằng, chúng tôi là một gia đình 3 người. Tình yêu của tôi với Carmen không thể tách rời khỏi việc quan tâm đến Lupita”.

Cuộc sống của họ khiến nhiều người chú ý. Carmen và Daniel trở thành tâm điểm và thường xuyên nhận được những câu hỏi đi quá giới hạn riêng tư.

Ảnh: People/Carmen and Lupita Andrade

“Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về cơ thể và chuyện riêng tư. Nhưng mọi người cần nhớ rằng chúng tôi không chỉ là cặp song sinh dính liền, chúng tôi còn là những cá nhân độc lập", Carmen nói, đồng thời tiết lộ cả cô và chồng đều không có ý định sinh con.

Cặp song sinh 25 tuổi sinh ra ở Mexico, đã sống sót vượt xa dự đoán ban đầu của bác sĩ. Hai chị em dính liền phần thân, chung xương chậu và hệ sinh sản. Mỗi người có hai tay nhưng chỉ có một chân, có tim, phổi và dạ dày riêng.

Các bác sĩ từng cảnh báo rằng phẫu thuật tách rời có thể dẫn đến biến chứng thần kinh nghiêm trọng thậm chí tử vong. Sau cùng, Carmen và Lupita quyết định không mạo hiểm.

Hiện tại, trang mạng xã hội của 2 chị em có 256.000 người theo dõi. Họ thường xuyên cập nhật những trải nghiệm sống của cả hai nhằm nâng cao nhận thức về những khó khăn mà người khuyết tật phải đối diện, theo People.