Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.497 ở loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối 15/4, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá gần 15 tỷ đồng.

Vietlott thông tin, tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot trị giá gần 15 tỷ đồng được bán ra tại một điểm bán hàng ở tỉnh Nghệ An.

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.497 của sản phẩm Mega 6/45 có dãy số may mắn là: 21 - 22 - 33 - 35 - 36 - 43.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc gần 15 tỷ đồng nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot này phải nộp hơn 1,49 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của tỉnh Nghệ An.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot này sẽ nhận về khoản tiền hơn 13,4 tỷ đồng.