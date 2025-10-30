Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh bê tráp lễ của một đám cưới tại Đồng Tháp thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Nguồn video: Trường An

Theo hình ảnh trong video, dàn bê tráp của nhà gái là những cô gái trẻ trung nhưng dàn bê tráp của nhà trai lại là những ông chú tóc đã điểm bạc. Cảnh tượng đôi bên vui vẻ đỡ lễ thu hút 1,5 triệu lượt xem, hơn 30.000 lượt “thả tim” cùng nhiều bình luận quan tâm.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Cô dâu, chú rể vinh dự lắm mới được các chú, các bác bê lễ giúp. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn”; “Được các bậc bô lão bê tráp giúp, sẵn tiện xin ‘vía’ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng bên nhau đến bạc đầu của họ”...

Theo tìm hiểu, đoạn video được ghi lại trong đám cưới của cặp đôi Yến Mụi (SN 1996, quê Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp) và Công Quốc (SN 1992, TPHCM). Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 28/10 vừa qua.

Yến Mụi chia sẻ với PV VietNamNet, cô hạnh phúc khi có một đám cưới suôn sẻ và trọn vẹn nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của hai bên gia đình. Trong đó, màn bê tráp cưới là kỷ niệm đặc biệt trong hôn lễ.

Dàn bê tráp có các bô lão

Nhà cô dâu, chú rể cách nhau 120km. 11h ngày 28/10, chú rể cùng 15 thành viên đoàn nhà trai có mặt tại nhà gái để trao tráp lễ và đón dâu.

“Nhà trai đem đến 6 tráp lễ, người bê lễ là những thành viên trong đoàn đón dâu gồm 4 bậc cha chú, 1 người chị và 1 người em trai”, cô dâu Đồng Tháp chia sẻ.

Yến Mụi nói thêm, đám cưới tổ chức vào ngày trong tuần, khoảng cách giữa hai nhà lại xa xôi, nhà trai khó bề thu xếp dàn thanh niên bê tráp.

Bởi vậy, nhà trai nảy ra ý tưởng nhờ các bậc bô lão trong đoàn đi đón dâu bê tráp giúp. Ngay sau đó, ý tưởng này đã được thông báo đến nhà gái và được cô dâu cùng gia đình ủng hộ.

Yến Mụi đã có một ngày vui đáng nhớ

Cô dâu Yến Mụi chia sẻ, cô không quá cầu kỳ về đội hình bê tráp. Khi được biết, các bậc bô lão sẽ bê lễ giúp mình, Yến Mụi càng vui mừng và biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình này.

“Màn đỡ lễ diễn ra vui vẻ, thuận lợi. Chúng tôi cũng có kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới”, Yến Mụi nói.

Yến Mụi và Công Quốc đã có 2 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Hiện tại, cặp vợ chồng son sống và làm việc tại TPHCM.

Ảnh: NVCC