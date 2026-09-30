Chưa từng dừng học sẽ không sợ bị tụt hậu

- Trong phim "Bóng ma nhà hát", ông vào vai bảo vệ Châu, nhiều đất diễn xoay quanh các mảng miếng, tung hứng với diễn viên Kiều Linh. Khi đóng cặp bạn diễn có lực diễn chênh lệch, ông làm thế nào để cả hai tương tác ăn ý?

Tôi tự tin có thể diễn ăn ý với bất cứ bạn diễn nào vì đó là trách nhiệm của người diễn viên. Quan trọng trước khi quay, hai người phải dành thời gian trao đổi, chọn ra nét diễn, mảng miếng tốt nhất. Bộ phim sẽ tốt nếu tất cả diễn viên đều hướng đến cái chung, không vì cá nhân. Bạn có thể đưa vào màu sắc cá nhân nhưng không được đánh mất nhân vật.

- Cả đời làm nghệ thuật, ở tuổi 64, ông có còn khao khát những khoảnh khắc tỏa sáng trên màn ảnh?

Bất kỳ diễn viên nào cũng mong được khán giả, truyền thông đón nhận. Nhà sản xuất mời diễn viên chắc chắn có ý của họ. Khi nhận lời mời, tôi hiểu đã đáp ứng được yếu tố nào đó của nhà sản xuất nên vai nào cũng là vinh hạnh. Tôi tin người diễn viên chỉ cần tập trung làm tốt việc đều sẽ được người xem nhận ra.

- Nhiều diễn viên gạo cội từng phàn nàn về hiện tượng TikToker đóng phim điện ảnh. Phim "Bóng ma nhà hát" cũng có TikToker Chị Phiến ông thấy sao?

Khi tham gia mỗi dự án, tôi cũng hay nghe các em, cháu nói bạn này, bạn kia là TikToker. Tôi không hiểu cũng không quan tâm. Với tôi, tất cả diễn viên khi bước vào bộ phim đều là gia đình. Chúng tôi cùng nhau trao đổi về kịch bản, nhân vật; các em, cháu cần tôi giúp chỗ nào, tôi đều sẵn sàng chia sẻ.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc trong phim "Bóng ma nhà hát"

- Ở một thị trường phát triển nhanh chóng mặt như điện ảnh, đã bao giờ ông lo bản thân bị tụt lại phía sau?

Người chưa từng dừng học sẽ không bao giờ lo sợ bị tụt hậu, bỏ lại phía sau. Càng lớn tuổi, sức khỏe của tôi có thể giảm, việc học có thể chậm lại nhưng không được đứng yên. Ngay cả khi trả lời phỏng vấn, tôi vẫn đang quan sát, học cách bạn đặt câu hỏi, khai thác mình và biết đâu sau này tôi được mời đóng vai nhà báo thì sao?... (cười)

Làm nghề 50 năm vẫn rụt rè, ngại đám đông

- Trên các nền tảng video, nhiều người dùng thắc mắc vì sao nghệ sĩ gạo cội như ông lại thường xuất hiện ở sự kiện với dáng vẻ rụt rè, khép nép?

(cười) Tôi là nghệ sĩ nhưng ngại đám đông. Hễ đến chỗ nào ồn ào, đông đúc, tôi tìm đường tách ra, lặng lẽ đứng một góc quan sát cách ứng xử của các đồng nghiệp, học hỏi các em YouTuber, TikToker làm việc. Mấy lần được mời đến quán bar, tôi cũng tìm cách ra ngoài đứng đợi. Tôi không chịu được ồn ào chứ không phải không hòa đồng.

Tôi quen trốn trong thế giới riêng và tận hưởng nó. Xong việc, tôi đều về nhà với con, với mẹ và chơi cùng các cháu, đó là hạnh phúc của tôi.

- Các bình luận cũng thường hướng đến việc ông đi sự kiện mặc quá giản dị, đôi lúc xuề xòa. Ông nghĩ sao?

Tôi từ nghèo khó, hai bàn tay trắng đi lên mà! Dù bây giờ có khấm khá hơn chút, tôi vẫn sống cần kiệm, giản dị. Lỡ sau này thất bại, trở lại cảnh nghèo khổ, tôi vẫn sống được.

Trong "Bóng ma nhà hát", Tiểu Bảo Quốc có nhiều mảng hài thú vị. Ảnh: NSX

Không phải vì là nghệ sĩ mà tôi phải đi xe hơi, ăn nhà hàng. Chưa kể, là người kinh doanh, tôi thấy mua xe hơi giống như tự nhiên bạn có thêm đứa con, không tạo ra tiền mà còn càng "nuôi" càng lỗ, cái đó là phung phí rồi. Khi sống cần kiệm, tôi thấy đầu mình rất nhẹ; ăn uống đạm bạc vừa ít tốn kém vừa tốt cho sức khỏe.

Tôi luôn tự nhắc bản thân tích cóp tài sản để sau này không phải nhìn ánh mắt con cháu mà sống, không làm phiền đồng nghiệp, khán giả.

Hiện tại, tôi vẫn đi làm, trân trọng công việc nhưng nhờ có quỹ riêng, có tài chính vững chắc mà không trở thành nô lệ của đồng tiền, có thể tận hưởng từng ngày đang sống và tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống.

- Hiện tại, thị trường bất động sản đang biến động mạnh. Việc kinh doanh nhà đất của ông hẳn cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng?

Chỉ những ai đầu cơ, kinh doanh kiểu "lướt sóng" hay vay ngân hàng mới phải lo. Tôi chỉ là người dành dụm, chắt chiu từng đồng để mua tài sản trong khả năng. Hiện tại, tôi không nợ ngân hàng nên tài sản lên xuống gì cũng cứ để đó, không gấp bán. Mỗi tháng, tôi thu tiền cho thuê nhà khoảng 11 triệu đồng, coi như lương hưu dưỡng già. Nhờ khoản tiền này, nếu 5-6 tháng không ai mời show, tôi vẫn có tiền để sống. Với tôi, cuộc sống như vậy đã hạnh phúc rồi.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc từng 2 lần suýt chết. Ảnh: Tư liệu

Hai lần suýt chết và những suy tính cho hậu vận

- Sức khỏe của ông hiện ra sao?

Tôi khám sức khỏe tối thiểu 1 năm/lần. Các hoạt động khám lâm sàng như đo huyết áp, nhịp tim có thể làm hằng tháng theo bảo hiểm y tế ở phường. Quyền lợi mà, tội gì không làm. (cười)

Tôi có mắc một số bệnh tuổi già cũng như di chứng từ hồi xưa sống khổ. 4-5 năm nay, tôi bỏ bia, rượu; hạn chế nước ngọt, đồ chiên rán; uống bột rau, nghệ và chanh mật ong mỗi ngày. Hiện tại, chỉ số huyết áp, mỡ máu của tôi tạm ổn rồi.

Tôi từng 2 lần suýt chết. Cả hai lần đều xảy ra khi tôi đang ngủ thì toàn thân cứng đờ, không nói hay cử động được, thấy con nằm cạnh bên mà không kêu nổi 1 tiếng. Nghĩ đến cảnh mình chết đi rồi ai nuôi con, tôi khóc giàn giụa. Lúc đó, tôi gắng sức cắn lưỡi một cái, cả người mềm lại và mồ hôi túa ra.

Từ đó, quanh giường tôi toàn để đồ cấp cứu. Nhà tôi nhỏ, thiếu thốn nhưng luôn có đủ tỏi ngâm mật ong, rượu ngâm tỏi, bột rau...

- Ông hiếm khi kể về con?

Tôi có con gái sinh năm 1983 với vợ trước. Cháu lấy chồng, sinh con, sống ở nước ngoài và không gần ba. Tôi và con mới nói chuyện lại gần đây thôi.

Con trai thứ hai sinh năm 1997, tốt nghiệp thiết kế đồ họa. Từ lúc chia tay với mẹ nó, tôi làm "gà trống nuôi con" 25 năm rồi. Nó ở với tôi, đang học thêm về AI (trí tuệ nhân tạo), dựng phim, hậu kỳ và truyền thông. Con sợ làm nghệ sĩ nhưng rốt cuộc vẫn có máu nghệ thuật và làm công việc liên quan nghệ thuật.

- Ông tính chuyện thừa kế thế nào?

Tôi có gì nhiều để lại cho con đâu? Một mặt, tôi cũng lo nếu để lại tài sản khi con mình còn nhỏ sẽ khiến nó sinh hư. Con ngã, mình đau chứ nhưng phải để nó thất bại để biết trân quý đồng tiền.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc "gà trống nuôi con" 25 năm nay. Ảnh: Tư liệu

Tôi tin cha mẹ là tấm gương lớn nhất cho con cái. Mình sống đúng, con cái cũng sẽ như vậy. Tài sản của tôi đơn sơ; cái tôi để lại cho con không chỉ là cái nhà, miếng vườn mà còn là nhân cách làm người.

Ở tuổi này, tôi không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Tôi vẫn đang từ từ gom tài sản lại cho dễ quản lý rồi mới tính chuyện viết di chúc. Tôi nhất định không để xảy ra cảnh người thân tranh giành tài sản, sứt mẻ tình cảm.

Tôi cũng muốn giữ 1 miếng đất để đại gia đình, dòng họ có nơi để về. Ý nghĩa lớn nhất của nó không phải là vật chất mà là nguồn cội. Sau khi tôi mất đi, con cháu đời sau muốn bán hay giữ thì tùy.

- Hơn 20 năm làm cha đơn thân, nay con cái lớn rồi, ông có định tìm một người bầu bạn?

Những ai có vợ chồng cùng đi đến hết cuộc đời, đó là cái phúc lớn. Cái số của tôi nó vậy. Trên tôi còn mẹ già, dưới có con trai chưa vững vàng, đó là những gì tôi quan tâm nhất bây giờ. Khi chưa lo xong cho họ, tôi chưa yên lòng đi tìm hạnh phúc riêng.

Đâu phải tôi cứ yêu ai đó là xong, phải lo cho họ. Tôi sống một mình chỉ tốn 5-6 triệu đồng/tháng nhưng có vợ con số đó phải gấp đôi, gấp ba.

Sau này, nếu con cái hiếu thảo, chúng sẽ chăm lo cho tôi; nếu không sẽ tự vào viện dưỡng lão. Tôi lo cho con bằng trách nhiệm chứ không cầu sự báo đáp.