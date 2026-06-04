Trong làng giải trí Việt, không ít nam diễn viên đang âm thầm gánh vác vai trò kép - vừa theo đuổi nghiệp diễn, vừa một tay nuôi dưỡng con cái qua nhiều năm tháng. Hành trình của NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Quốc Quân, NSƯT Thanh Bình và diễn viên Hồ Quang Mẫn là những câu chuyện khác nhau về hoàn cảnh nhưng đều giống nhau ở tình phụ tử sâu sắc và tinh thần không bỏ cuộc trước thử thách.

NSƯT Quốc Quân

Ở tuổi 41, Quốc Quân kết hôn với một nhà thiết kế thời trang và tan vỡ khi con gái mới lên 2 tuổi. Không ai tin người đàn ông từng làm tiếp viên hàng không, nhân viên dầu khí rồi mới trở lại với nghiệp diễn có thể một tay nuôi một đứa trẻ còn chập chững. Vậy mà hơn 13 năm qua, Quốc Quân một mình nuôi con gái và cố gắng để con không thiếu thứ gì.

NSƯT Quốc Quân bên con.

Những ngày không gửi được con cho nhà trẻ hay ông bà, anh đưa cả con gái lên phim trường. Chính môi trường ấy đã giúp cô bé sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Nhìn lại chặng đường dài, nam diễn viên thừa nhận: "Tự tay chăm sóc và nhìn con lớn lên tôi mới thấy mình là siêu nhân. Từ việc ốm đau uống thuốc gì đến việc vệ sinh cá nhân cho con gái... tôi đều dạy con hết".

Khi con còn nhỏ, mỗi lần anh thân thiết với ai, bé lại chui vào giữa ngồi như muốn chiếm trọn bố. Giờ đây, con gái đã lớn và thường xuyên động viên bố "đi bước nữa" nhưng Quốc Quân vẫn chưa nghĩ đến điều đó. Anh tâm niệm nếu có 'một nửa' mới thì người đó phải chấp nhận và yêu thương con gái vì anh không tìm vợ cho mình mà tìm mẹ cho con.

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Quốc Quân - người được mệnh danh là "diễn viên phản diện bị ghét nhất màn ảnh" vẫn lạc quan và mãn nguyện với những gì cuộc sống mang lại. Năm 2024, anh gây bất ngờ khi đảm nhận vai Táo Kinh tế trong chương trình Táo Quân, thay thế NSƯT Quang Thắng.

Quốc Quân trong tiểu phẩm hài:

NSƯT Thanh Bình

Sinh năm 1971, NSƯT Thanh Bình thi tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1990 theo dạng vừa học vừa làm. Sự nổi tiếng đến với anh khá muộn nhưng điều khiến công chúng nhớ đến anh không chỉ là màn ảnh mà còn là câu chuyện ngoài đời thực.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình một mình nuôi dưỡng cả 3 người con. Nguyên nhân xuất phát từ sức khỏe không tốt của vợ cũ, cả 2 thống nhất để anh trực tiếp chăm sóc các con.

NSƯT Thanh Bình

Với lịch làm việc bất thường của nghề diễn viên khi tập kịch, lúc quay phim xuyên đêm, áp lực lớn nhất với anh chính là quỹ thời gian. Không ít lời mời và cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, anh buộc phải từ chối để ưu tiên việc đưa đón và lo cho các con.

Đáng chú ý, hoàn cảnh ngoài đời lại "gặp" anh trên cả màn ảnh: nhiều lần Thanh Bình được giao vai người bố đơn thân trong các phim như Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Lối về miền hoa và mới nhất là Ngược đường ngược nắng... Anh chia sẻ: "Cha mẹ có thể hy sinh bản thân để bảo vệ con, chứ không phải hy sinh hạnh phúc của con để đổi lấy hạnh phúc của mình". Hiện tại, anh chưa có ý định tái hôn và bằng lòng với cuộc sống bên các con.

Hồ Quang Mẫn

Khác với Quốc Quân hay Thanh Bình, diễn viên Hồ Quang Mẫn từng là nhân viên ngân hàng, xuất nhập khẩu rồi bỏ tất cả để theo nghiệp diễn. Anh bước vào hành trình làm bố đơn thân khi đã gần 50 tuổi. Anh thừa nhận việc trở thành bố đơn thân là điều chưa được chuẩn bị trước nhưng qua mỗi ngày, anh không ngại học hỏi và chọn cách thay đổi theo hướng tích cực để chăm sóc con gái tốt nhất.

Hồ Quang Mẫn và con gái.

Con gái anh - bé Hồ Bảo Châu - hiện 7 tuổi. Hồ Quang Mẫn khuyến khích con tự lập từ sớm, cho bé tham gia các hoạt động ngoại khóa, thậm chí cùng nhau trình diễn thời trang để con thêm tự tin.

Nam diễn viên tâm sự: "Làm ba đơn thân chắc chắn có những thử thách nhưng với tôi đó là hành trình ý nghĩa và hạnh phúc. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để trưởng thành và yêu thương nhiều hơn". Với anh, điều quan trọng nhất là dạy con biết yêu thương, sống tử tế và có trách nhiệm vừa cứng rắn để rèn kỷ luật, vừa mềm mỏng như một người mẹ để con cảm nhận được sự quan tâm.

Quốc Tuấn

Nếu Quốc Quân, Thanh Bình hay Hồ Quang Mẫn đối diện với thử thách của người cha đơn thân, câu chuyện của NSƯT Quốc Tuấn thấm đẫm nước mắt hơn.

Ngay từ khi mới chào đời, con trai anh - bé Nguyễn Anh Tuấn (tên ở nhà là Bôm) được chẩn đoán mắc hội chứng Apert, một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp khiến các ngón tay, ngón chân dính nhau và xương sọ bị đóng kín sớm. Căn bệnh này có tỷ lệ gặp trên thế giới chỉ khoảng 1/88.000 trẻ sinh ra.

Quốc Tuấn và con trai.

Sau khi con trai chào đời năm 2002, Quốc Tuấn gác lại sự nghiệp để toàn tâm đồng hành với con trong hành trình chữa bệnh. Anh đưa Bôm qua nhiều quốc gia, từ Hàn Quốc đến Úc, tìm kiếm từng phương pháp điều trị mới. Để có tiền chạy chữa, anh phải bán đi ngôi nhà gắn bó nhiều năm, nhiều lần chuyển chỗ ở để xoay sở tài chính. Tổng cộng, Bôm đã trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật ở nước ngoài từ khi mới 3 tuổi.

Có những thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua. Anh kể lại: "Có hồi vào viện mà bác sĩ chưa biết bệnh của Bôm là gì, bác sĩ trẻ rất hồn nhiên còn bảo: Thế này thì nuôi báo cô cả đời. Nhưng tôi nghĩ không có chuyện đấy, sẽ đi đến cùng".

Sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Sau 7 năm theo học, Bôm hoàn thành chương trình trung cấp chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - một kỳ tích với một người từng bị tiên lượng không thể sống bình thường. Hiện ở tuổi 24, Bôm có thể tự vệ sinh cá nhân, làm những việc đơn giản trong nhà và mỗi ngày đều tự giác tập luyện âm nhạc.

Dù vậy, Quốc Tuấn vẫn đau đáu một nỗi lo làm thế nào để khi không còn đủ sức khỏe đồng hành, Bôm vẫn có một nghề để tự nuôi sống bản thân. Anh từng tâm sự với VietNamNet: "Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, con thiệt thòi là do mình chứ không phải do con. Nếu tôi được sống với đam mê nhưng con không vui vẻ, hạnh phúc thì cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa gì cả".

Với Quốc Tuấn, hành trình làm cha không đơn thuần là nuôi con lớn mà là cuộc chiến dài hơn 2 thập kỷ để giữ cho con một chỗ đứng trong cuộc đời. Khi mọi người gọi anh là "ông bố quốc dân", anh chỉ cười và nói rằng việc dồn hết tình thương cho con là điều đương nhiên, không phải sự hy sinh.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: Video: TikTok