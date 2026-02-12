Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tiêu hủy vật chứng của vụ án buôn bán hàng cấm. Tang vật bị tiêu hủy gồm 615 thùng bìa carton, chứa tổng cộng 10.890 kg pháo hoa nổ.

Quá trình thực hiện tiêu hủy. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số vật chứng nêu trên theo đúng quy định. Đây là tang vật trong vụ án hình sự buôn bán hàng cấm xảy ra vào các ngày 17 và 18/12/2024 tại thôn Bình Minh, xã Minh Đức, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh).

Vụ án đã được Tòa án nhân dân khu vực 2 - Bắc Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 1/8/2025 đối với bị cáo Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1974) cùng các đồng phạm.

Theo cơ quan chức năng, số vật chứng gồm 615 thùng màu đỏ, có chữ Trung Quốc. Bên trong mỗi thùng chứa 12 khối hình hộp, loại 36 ống hình trụ, là pháo hoa nổ bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ án.

Toàn bộ số pháo hoa nổ là tang vật của vụ án được tiến hành tiêu hủy. Ảnh: CACC

Việc tiêu hủy được thực hiện bằng biện pháp ngâm nước nhằm làm mất hoàn toàn tính năng, tác dụng của pháo hoa nổ, sau đó đào hố chôn lấp tại khu vực Đội sản xuất Bắc Lý (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh), thuộc thôn Tân Hợp, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.