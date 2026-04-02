Ngày 2/4, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ diễn viên Lý Nhược Đồng lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi quảng bá thực phẩm chức năng sai sự thật.

Thương hiệu do cô quảng bá được giới thiệu là hàng nhập khẩu từ Úc nhưng kết quả điều tra cho thấy sản phẩm thực tế có trụ sở và đóng gói tại Trung Quốc. Đáng chú ý, địa chỉ đăng ký tại Úc chỉ là một xưởng sửa xe.

Lý Nhược Đồng trong các buổi livestream bán hàng.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng cảnh báo tình trạng “thực phẩm chức năng nhập khẩu” bị quảng cáo phóng đại dựng câu chuyện về thương hiệu, giải thưởng quốc tế và xuất xứ nước ngoài nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Trước phản ứng từ dư luận, Lý Nhược Đồng cùng một số người nổi tiếng từng quảng bá sản phẩm đã đăng thông báo xin lỗi.

Trên Weibo, nữ diễn viên thừa nhận: "Tôi đã bỏ sót việc xác minh tính xác thực của nơi sản xuất, đây là sai sót nghiêm trọng và khiến người hâm mộ thất vọng”, cô chia sẻ.

Lý Nhược Đồng cho biết sẽ hoàn tiền toàn bộ cho khách hàng từng mua sản phẩm thông qua livestream của cô, bất kể đã mở hộp hay chưa. Nữ diễn viên cũng cam kết tăng cường kiểm tra pháp lý và minh bạch hơn trong quá trình lựa chọn sản phẩm thời gian tới.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966 tại Hong Kong, từng là tiếp viên hàng không trước khi gia nhập làng giải trí đầu thập niên 1990. Cô nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1995) và Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (1997), được khán giả gọi là “thần tiên tỷ tỷ”.

Sau thời gian tạm rời showbiz vì biến cố cá nhân, nữ diễn viên trở lại hoạt động, tham gia phim ảnh và livestream bán hàng.

Nguồn: TVBS