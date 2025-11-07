Ngày 6/11, trong khuôn khổ Gala Điện ảnh Hong Kong: Trạm Việt Nam tại TPHCM diễn ra cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc. Đây là lần đầu tiên cả 2 đến Việt Nam, mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa hai nền điện ảnh.

Hồng Kim Bảo cho biết chưa hiểu nhiều về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Ông mong muốn quan sát thị trường, tìm hiểu sâu văn hóa, tập tục và sở thích khán giả. Từ đó, hai bên xem xét phong cách quay phim Hong Kong có thể phục vụ được gì, tạo nền tảng cho những cuộc trao đổi sâu hơn.

Hồng Kim Bảo khẳng định phim hành động Hong Kong đã ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho giới trẻ, các đạo diễn trẻ khắp thế giới. Tuy nhiên, mọi người có lối suy nghĩ khác nhau nên cách tiếp nhận cảm hứng tùy thuộc từng cá nhân nên phim hành động Hong Kong như cuốn sách tham khảo. Về cốt lõi, phim hành động Hong Kong chỉ muốn đem lại cảm hứng, năng lượng và sự vui thú cho mọi người.

Nghệ sĩ Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc. Ảnh: HM

Gắn bó hàng chục năm với phim hành động, Hồng Kim Bảo cho rằng bài toán đi đến thành công của mỗi người đều khác nhau, người đi trước chỉ có thể truyền cảm hứng và chia sẻ cảm nhận. Sau đó, mỗi người phải tự suy nghĩ, đúc kết bài học riêng. Quan trọng là phải suy nghĩ, phải làm từ đó đúc ra kinh nghiệm rồi đi đến thành công.

Ở tuổi ngoài 70, Hồng Kim Bảo vẫn giữ nhiệt huyết với nghề. Năm ngoái, ông xuất hiện trong phim Cửu long thành trại: Vây thành được khán giả Việt Nam yêu thích. Ông xúc động khi chứng kiến đạo diễn chỉ đạo xuất sắc, cùng diễn viên chuyên nghiệp làm việc. Sự thành công của bộ phim khiến ông càng yêu ngành điện ảnh và hy vọng người tiếp nối sau này cũng cảm nhận được nhiệt huyết này để truyền tải năng lượng tốt của điện ảnh.

Hồng Kim Bảo đưa vợ hoa hậu - bà Cao Lệ Hồng - sang Việt Nam dịp này. Bà là Hoa hậu Hong Kong năm 1984.

Được hỏi về bài học từ những dự án thành công và thất bại, Cổ Thiên Lạc cho rằng phim hay nhưng không bán được là chuyện bình thường. Với tư cách nhà sản xuất, nam diễn viên đành chấp nhận. Tuy nhiên, điều quan trọng là tìm nguyên nhân tại sao bộ phim không có doanh thu tốt.

Hồng Kim Bảo thừa nhận đây là thời đại của AI và chúng ta không thể thiếu công nghệ này. AI có những tác dụng tốt nếu biết vận hành và lợi dụng vào sản xuất phim. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh AI có hạn chế vì không thể hoàn toàn thay thế con người. "AI cũng không thể làm được một Hồng Kim Bảo hoặc một Cổ Thiên Lạc", ông nói. Dù lợi hại cỡ nào, AI cũng do con người phát minh ra.

Cổ Thiên Lạc đồng tình trước tiên cần chấp nhận AI. Công nghệ này chắc chắn thay đổi không chỉ ngành điện ảnh mà toàn cầu. Trong thời gian ngắn, AI có thể giúp giảm chi phí sản xuất phim hoặc truyền hình. Tuy nhiên, diễn xuất là vấn đề AI rất khó thực hiện. AI chỉ có thể hỗ trợ một số khâu như background hay chi tiết hình ảnh.

Về tương lai điện ảnh Hong Kong, Hồng Kim Bảo chia sẻ sự trăn trở lớn là việc giảm thiểu chi phí sản xuất. Khi chi phí không cao, rất khó để sản xuất những bộ phim lớn tham dự các sự kiện quốc tế. Ông bày tỏ mong muốn truyền lại ngọn lửa, mang nhiều doanh thu cho phim Hong Kong giúp điện ảnh có thêm tiền để phim hành động nói chung, các công ty ở Hong Kong nói riêng có thể phát triển. Khi có doanh thu tốt, họ mới có điều kiện tiếp tục sáng tác những bộ phim mới tốt hơn.

Cổ Thiên Lạc đưa ra hướng đi các nước có thể hợp tác. Tuy nhiên, với những vấn đề khác biệt về văn hóa, các đạo diễn, diễn viên phải có sự giao lưu và kết nối chặt chẽ hơn.

Về chương trình đào tạo đạo diễn trẻ Hong Kong, Hồng Kim Bảo khẳng định Hong Kong là nơi rất cởi mở, chào đón tất cả mọi người. Lớp đào tạo không chỉ dành cho người Hong Kong mà mở rộng dành cho tất cả đạo diễn trẻ ở các nước.

Cổ Thiên Lạc đầy nam tính ở tuổi 55. Ảnh: HM

Khi được hỏi về vai diễn Dương Quá và hình ảnh đẹp đôi với Lý Nhược Đồng trong lòng khán giả Việt Nam, Cổ Thiên Lạc bày tỏ lòng biết ơn mọi người đã thích bộ phim Thần điêu đại hiệp. Anh tiết lộ cùng Lý Nhược Đồng đóng một bộ quảng cáo năm ngoái được mọi người rất yêu thích. Về việc hợp tác, anh cho biết cả hai chưa có các dự án chung sắp tới.

Hồng Kim Bảo chia sẻ dù đã ngoài 70 tuổi, đầu gối có chút bất tiện nhưng tâm trí vẫn minh mẫn để tiếp tục thực hiện các bộ phim cho khán giả. Dịp này, ông đưa vợ - bà Lệ Hồng - cùng sang Việt Nam. Bà là Hoa hậu Hong Kong 1984 và từng đóng một số phim hành động.

Hai nghệ sĩ trong buổi gặp gỡ báo chí:

Minh Dũng

Ảnh, video: HM