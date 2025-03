Dorian đã thuê xe Rolls-Royce để đi cướp ngân hàng. Ảnh: NBC News

Dorian Trevor Sykes (41 tuổi) một tên trộm chuyên nghiệp với quá khứ phạm tội dài dằng dặc, đã bị bắt hôm 18/3 với cáo buộc thực hiện 2 vụ cướp ngân hàng ở Detroit, Mỹ.

Dù vẫn đang trong thời gian chịu sự quản chế của cảnh sát nhưng Dorian vẫn thực hiện những vụ cướp ngân hàng.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ cướp đầu tiên diễn ra vào ngày 6/3, tại chi nhánh ngân hàng Credit Union One ở Sterling Heights.

Dorian bước vào ngân hàng, đưa cho nhân viên thu ngân một tờ giấy ghi "đây là một vụ cướp" và yêu cầu nhân viên đưa tiền mệnh giá lớn. Sau khi chiếm đoạt 10.169 USD (khoảng 260 triệu đồng), hắn nhanh chóng bỏ trốn trên một chiếc Mercedes màu đen.

6 ngày sau, vào ngày 12/3, Dorian tiếp tục thực hiện một vụ cướp khác tại chi nhánh của ngân hàng Chase ở Lathrup Village, NBC News đưa tin.

Trong vụ này, hắn đưa cho nhân viên thu ngân một tờ giấy ghi "đưa tôi tất cả tiền, tôi có súng, tôi sẽ giết tất cả mọi người". Sau khi cướp được khoảng 3.400 USD (87 triệu đồng), hắn bỏ trốn trên một chiếc siêu xe Rolls-Royce màu trắng.

Dorian đã thuê chiếc xe Rolls-Royce tại cửa hàng của ông Sam Zahar. Ông Sam tá hỏa phát hiện ra ô tô nhà mình xuất hiện trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Khi không đi cướp ngân hàng, Dorian dành thời gian viết tiểu thuyết. Anh ta là một tiểu thuyết gia chuyên về tội phạm, với những tác phẩm nổi bật như King of Detroit, The Good Life, Born to Die...

Trước khi bị bắt lần này, Dorian từng chấp hành án phạt 17 năm tù vì 2 vụ cướp ngân hàng. Trợ lý công tố viên Frances Carlson chỉ ra rằng, hành vi của Dorian thể hiện sự coi thường pháp luật. Cơ quan chức năng cần phải đưa ra bản án nghiêm khắc đối với anh ta.