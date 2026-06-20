Ngày 20/6, tại NXB Kim Đồng diễn ra tọa đàm và workshop Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt & Quy trình chuyển thể tác phẩm văn học sang truyện tranh, quy tụ những gương mặt nhiều kinh nghiệm trong ngành để cùng "bắt mạch" và tìm hướng đi cho thị trường truyện tranh nội địa.

Họa sĩ Việt vẽ giỏi nhưng thiếu tính chuyên nghiệp

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đều đồng tình rằng nhu cầu dành cho nội dung truyện tranh Việt Nam hiện nay rất lớn. Các họa sĩ trẻ Việt Nam được đánh giá có khả năng tiếp thu nhanh và sở hữu nét vẽ (chuyên môn) rất tốt, thậm chí đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại những khoảng trống lớn do thiếu vắng một hệ sinh thái đủ mạnh để nuôi dưỡng tài năng.

Các hoạ sĩ tham gia tọa đàm.

Họa sĩ Nguyễn Duy Hải, giảng viên mỹ thuật chỉ ra rằng, vấn đề lớn nhất của các bạn trẻ hiện nay là thiếu động lực và thiếu sự đầu tư thời gian, công sức để hoàn thiện một tác phẩm.

Đồng quan điểm, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn (NXB Kim Đồng) nhấn mạnh vào "lỗ hổng" phương pháp làm việc: "Vẽ ra nhân vật không có nghĩa là sẽ vẽ được truyện tranh. Các họa sĩ Việt Nam thường vướng mắc ở kỹ năng kịch bản. Việc làm truyện tranh độc lập cực kỳ khó, đòi hỏi sự phối hợp, tổ chức và tính chuyên nghiệp cao".

Kịch bản quyết định đến 70% thành công của tác phẩm

Một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm lớn nhất tại tọa đàm là tầm quan trọng giữa nét vẽ và kịch bản. Các họa sĩ đều khẳng định rằng tư duy kể chuyện phải được đặt lên hàng đầu.

Dưới góc nhìn của một nhà sản xuất, họa sĩ Nguyễn Khánh Dương chia sẻ tiêu chí đánh giá các bản thảo gửi về: "Phần vẽ chỉ chiếm khoảng 50% nhưng kịch bản chiếm đến 70% thành công của tác phẩm. Nét vẽ chỉ cần ở mức độ chấp nhận được nhưng nếu kể chuyện xuất sắc thì đó vẫn là một tác phẩm thành công. Ngược lại, nét vẽ có đẹp và tỉ mỉ đến đâu mà câu chuyện sơ sài độc giả cũng không muốn đọc tiếp".

Anh Dương cũng chỉ ra một thực tế "đau đầu" trong ngành sản xuất truyện tranh là việc ghép cặp (setting) giữa người viết nội dung và họa sĩ vẽ. Do cả hai bên đều có cái tôi nghệ thuật rất lớn, tỉ lệ hợp tác thành công thường không cao. Điều này đòi hỏi sự dung hòa, nhẫn nại và tôn trọng lẫn nhau rất lớn để có thể đi đường dài.

Giai đoạn 2024 - 2026 sẽ là một "cơ hội vàng" cho ngành văn hóa giải trí nói chung và truyện tranh nói riêng.

Để giải đáp thắc mắc của các bạn trẻ đam mê theo đuổi con đường họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp, họa sĩ Nguyễn Duy Hải đưa ra một lộ trình tham khảo kéo dài từ 1 đến 2 năm. Năm đầu tiên tập trung xây dựng và hoàn thiện nền tảng kỹ năng chuyên môn hội họa. Năm thứ hai học cách chuyển thể ý tưởng thành kịch bản, trau dồi kỹ năng kể chuyện dựa trên trải nghiệm và quan sát cá nhân.

Mặc dù con đường làm nghề còn nhiều gian nan và thị trường chưa đủ lớn để đảm bảo thù lao tối ưu nhất ngay từ đầu nhưng tương lai của truyện tranh Việt Nam đang vô cùng xán lạn.

Họa sĩ Nguyễn Khánh Dương nhận định, giai đoạn 2024 - 2026 sẽ là một "cơ hội vàng" cho ngành văn hóa giải trí nói chung và truyện tranh nói riêng. Với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ cùng các biện pháp thắt chặt bản quyền mạnh mẽ, đây chính là thời điểm chín muồi để các tác giả Việt Nam tự tin đưa những tác phẩm chất lượng, mang đậm dấu ấn cá nhân đến tay độc giả trong và ngoài nước.