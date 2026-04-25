Ngày 25/4, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận các hiện vật do đoàn thám hiểm hang động Anh – Việt hiến tặng để phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày.

Theo đó, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh do ông Howard Limbert làm trưởng đoàn đã phát hiện 5 chiếc rìu đá tại hang Én thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, 5 chiếc rìu đá được xác định có niên đại khoảng 6.000–8.000 năm, thuộc thời kỳ đá mới, nhiều khả năng gắn với văn hóa Bàu Tró.

Các hiện vật được chế tác từ đá silic, gồm hai loại rìu vai xuôi và rìu vai ngang. Trên thân và lưỡi rìu còn lưu rõ dấu vết ghè đẽo, mài nhẵn, cùng các điểm mòn ở chuôi và lưỡi cho thấy đã được sử dụng nhiều lần trong đời sống sinh hoạt của cư dân tiền sử.

Rìu đá phát hiện trong hang Én. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

Đáng chú ý, các rìu đá được tìm thấy nằm trong lớp trầm tích bị nước lũ bào mòn bên trong hang Én, nơi vẫn còn dấu tích của các tầng văn hóa cổ. Điều này củng cố nhận định rằng khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng từng là nơi cư trú hoặc sinh hoạt của con người từ hàng nghìn năm trước.

Sau khi phát hiện, vợ chồng ông Howard Limbert đã trao tặng số hiện vật này cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và Bảo tàng Hà Nội nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa – lịch sử của khu vực.

Các thành viên trong đoàn thám hiểm phát hiện rìu đá. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

Hang Én, một trong những hang động lớn nhất thế giới có chiều dài hơn 1,6 km, thể tích khoảng 6,7 triệu m³, với không gian rộng lớn, trần cao và nhiều cửa hang đón ánh sáng tự nhiên. Đây cũng là điểm du lịch mạo hiểm được khai thác từ năm 2012 và là cửa ngõ dẫn tới hang Sơn Đoòng nổi tiếng.

Vừa qua, trong đợt khảo sát từ ngày 21/3 đến 11/4, đoàn thám hiểm còn phát hiện thêm 26 hang động mới trong vườn quốc gia, nhiều hang có cấu trúc độc đáo, sông ngầm và hệ thống thạch nhũ đa dạng, tiếp tục cho thấy tiềm năng lớn về nghiên cứu và du lịch của khu vực.