Suốt nhiều năm qua, ông Lighthall chưa bao giờ quên Peter - người bạn mà ông gọi là "cái bóng của mình". Ông luôn nói với bạn bè rằng nếu Peter còn sống, chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau. Mọi người thường cười và cho rằng đó chỉ là tia hy vọng mong manh, gần như không thể xảy ra.

Hai tuần trước, ông Lighthall nhận được tin nhắn từ công ty quản lý microchip thú cưng, thông báo rằng chip của Peter vừa được quét và chú chó đã được tìm thấy.

"Tôi gọi ngay cho số đó và được kết nối với nhân viên kiểm soát động vật ở Hammond. Cô ấy nói cảnh sát đã tìm thấy Peter khi nó đi lang thang trên đường", ông Lighthall nhớ lại.

Ngày hôm sau, ông lái xe 45 phút đến Hammond (tiểu bang Indiana) để gặp lại chú chó.

"Thật không thể tin nổi! Peter bước ra, nhìn và nó gần như ngay lập tức nhận ra tôi", ông kể. "Nó làm điệu chào quen thuộc, xoay vòng rồi nằm xuống trước mặt tôi. Nó vẫn nhớ tôi, như thể chưa từng rời xa", Lighthall xúc động nói. Ông cũng chia sẻ video khoảnh khắc đoàn tụ với thú cưng trên TikTok.

Từ khi tái ngộ thú cưng xa cách hơn 10 năm, ông Lighthall vẫn chưa hết ngỡ ngàng và xúc động. Ông nói rằng luôn cảm thấy giữa mình và chú chó cưng có sợi dây gắn kết đặc biệt và điều đó đã giúp cả hai tìm lại nhau sau ngần ấy năm.

Ông Ed Lighthall hạnh phúc bên chú chó cưng thất lạc 10 năm. Ảnh: ABC News

Để mừng sự kiện này, ông Ed Lighthall đã tổ chức một buổi tiệc "chào mừng Peter trở về nhà" đầy xúc động. "Thật may mắn khi Peter vẫn sống và trở về", ông Lighthall chia sẻ với ABC News.

Gia đình và bạn bè của ông cùng tập trung tại công viên để gặp gỡ, vui chơi và dành cho Peter thật nhiều tình cảm. "Chúng tôi mang đồ ăn ra công viên, tổ chức một buổi picnic nhỏ, giới thiệu Peter với 'chị gái' của nó và vài chú chó khác trong gia đình. Mọi thứ thật tuyệt vời", ông kể.

Peter giờ đã khoảng 14 hoặc 15 tuổi, đi chậm hơn xưa, nhưng đôi lúc vẫn có những khoảnh khắc tràn đầy năng lượng như một chú chó con.

Sở cảnh sát Hammond và ông Lighthall cho biết, họ hy vọng những người khác sẽ nhận ra tầm quan trọng của microchip - thiết bị vi mạch cho thú cưng sau khi nghe về hành trình trở về của Peter.

"Ngay cả sau 10 năm, chú chó nhỏ này vẫn tìm được đường về nhà nhờ con chip bé xíu ấy", họ nói. Thành phố Hammond hiện cũng cung cấp dịch vụ gắn microchip miễn phí cho thú cưng của cư dân.

Trọng Nghĩa