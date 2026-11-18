Ngày 18/11, Công an xã Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận vừa bàn giao em P.N.K.V. (16 tuổi, trú phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho gia đình sau khi phát hiện em đi lạc trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/11, Công an xã Gio Linh nhận được đề nghị phối hợp từ Công an phường Bạc Liêu và gia đình để tìm kiếm em V.

Công an xã Gio Linh bàn giao thiếu nữ đi lạc cho gia đình. Ảnh: Công an xã Gio Linh

Gia đình cho biết, em V. có tiền sử bệnh lý về tâm thần, rời khỏi nhà từ ngày 13/11. Khi nắm được thông tin em V. di chuyển đến khu vực xã Gio Linh, gia đình đã trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Gio Linh khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, rà soát các khu vực trên địa bàn, đặc biệt là những tuyến giao thông trọng điểm để tìm kiếm thiếu nữ.

Đến khoảng 1h30 ngày 16/11, tổ công tác phát hiện em V. tại khu vực gần quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa em về trụ sở công an để chăm sóc.

Tại đây, đơn vị bố trí cán bộ nữ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ em ổn định tinh thần, đồng thời liên hệ với Công an phường Bạc Liêu và gia đình để thông báo tin tức.

Ngày 17/11, gia đình đã đến trụ sở Công an xã Gio Linh làm thủ tục đón em V. trở về.

Cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an trong những ngày gia đình hoang mang tìm con, ông Phùng Trần Đình Nhã (bố em V.) đã viết thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị và các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gio Linh.

Trong thư, ông Nhã cho biết do khoảng cách địa lý hơn 1.400km, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên người thân không thể di chuyển bằng máy bay, phải đi nhiều chặng xe mới đến được Quảng Trị.

Ông bày tỏ sự xúc động trước việc cán bộ, chiến sĩ công an đã quan tâm, chăm sóc em V. trong thời gian chờ gia đình đến đón, giúp em trở về nhà an toàn.