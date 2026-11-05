Một thành viên đoàn kiểm đếm rừng bất ngờ đi lạc trong khu vực rừng núi Hòn Hèo (Khánh Hòa). Lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa người này ra khỏi rừng an toàn.

Ngày 5/11, Công an phường Hòa Thắng (tỉnh Khánh Hòa) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa ông H.T. (40 tuổi) ra khỏi khu vực rừng Hòn Hèo an toàn.

Ông T. là thành viên đoàn kiểm đếm rừng của nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong. Chiều 4/11, ông cùng 14 người khác của đơn vị này vào rừng Hòn Hèo làm nhiệm vụ. Khi đến khu vực hồ Tiên Du, ông T. bị lạc khỏi đoàn.

Phát hiện sự việc, các thành viên khác tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành vì khu vực rừng rất rộng. Họ phải liên hệ cơ quan chức năng nhờ trợ giúp.

Lực lượng chức năng tìm thấy người đàn ông lạc trong rừng Hòn Hèo. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Thắng phối hợp với các lực lượng quân sự và biên phòng tổ chức tìm kiếm người đi lạc. Gần 2 giờ sau, lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ông T. ra khỏi rừng. Hiện tại, sức khỏe của ông T. ổn định.

Rừng Hòn Hèo thuộc dãy núi cao nhất trong số các đỉnh quanh đầm Nha Phu và vịnh Vân Phong, với nhiều đỉnh cao hơn 800m, như Phước Hà Sơn, Tiên Du và Mai Nha.