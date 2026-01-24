Tin sao Việt 24/1: Diễn viên Vân Trang khoe ảnh hậu trường với không khí vui nhộn bên nghệ sĩ Hoài Linh. Cô cho biết khi xem lại hình ảnh do ê-kíp gửi, gương mặt mình chủ yếu ở trạng thái cau có hoặc biểu cảm 'khó đỡ' vì phải cố giữ bình tĩnh để không bật cười. Nữ diễn viên nói thêm, đứng trước dàn nghệ sĩ mang màu sắc hài việc được giao vai chính kịch là thử thách không nhỏ đối với cô.

Ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ đầy tâm tư trên trang cá nhân: "Mọi ý kiến về âm nhạc Giang xin tiếp nhận nhưng những góp ý về nhan sắc Giang xin phép bỏ qua. Nếu hàng ngày bạn phải nghe những lời góp ý, thậm chí mỉa mai về nhan sắc thì rút kinh nghiệm như thế nào hay chỉ khiến bạn tổn thương và kém tự tin đi. Điều quan trọng giờ đây mình rất yêu phiên bản thời điểm hiện tại và cũng may là không quá yếu bóng vía. Năm hết Tết đến hoan hỉ vào nhà nhau nói lời hay ý đẹp, cùng nhau thưởng nhạc hay mọi người ạ".

Các NSƯT Quang Thắng, Hồ Liên, Chí Trung rủ nhau tránh rét bằng cách nhận show ở xa Hà Nội.

MC Diệp Chi và con gái cùng nhau đi du lịch.

Chi Pu khoe sắm được áo dài mới để diện Tết.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đi trượt tuyết.

Á hậu Hoàng Thuỳ diện trang phục gợi cảm dự sự kiện.

Nhật Kim Anh chia sẻ đang rất mong Tết đến.

Diễn viên Lương Thu Trang và Minh Hương là hai người bạn thân thiết.

MC Minh Hằng xuống phố cảm nhận mùa đông Hà Nội.

Nghệ sĩ Hương Tươi đi du lịch hồ Kẻ Gỗ.

Ảnh: FBNV