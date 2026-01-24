NSND Thu Hà quá trẻ bên đàn em kém 20 tuổi, vợ chồng Hồ Ngọc Hà thân mậtNSND Thu Hà được khen quá trẻ đẹp khi chụp ảnh cùng diễn viên Lương Thanh, kém cô 20 tuổi. Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý dành cho nhau ánh mắt đắm đuối.
Tin sao Việt 24/1: Diễn viên Vân Trang khoe ảnh hậu trường với không khí vui nhộn bên nghệ sĩ Hoài Linh. Cô cho biết khi xem lại hình ảnh do ê-kíp gửi, gương mặt mình chủ yếu ở trạng thái cau có hoặc biểu cảm 'khó đỡ' vì phải cố giữ bình tĩnh để không bật cười. Nữ diễn viên nói thêm, đứng trước dàn nghệ sĩ mang màu sắc hài việc được giao vai chính kịch là thử thách không nhỏ đối với cô.
Ảnh: FBNV