Sự việc xảy ra tại khu vực Belapur. Theo truyền thông Ấn Độ, nữ tài xế đang một mình lái xe từ Belapur đến Ulwe thì ứng dụng định vị yêu cầu rẽ xuống đường dưới chân cầu Bay thay vì đi thẳng qua cầu như thông thường.

Cô làm theo chỉ dẫn và không ngờ đoạn đường này dẫn thẳng tới bến Dhruvatara, nơi có một hố nước sâu do mưa lớn gây ngập.

Chiếc Audi Q3 nhanh chóng chìm phần đầu vào hố nước. May mắn, lực lượng an ninh biển và cảnh sát khu vực đã kịp thời ứng cứu bằng thuyền, đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Hiện sức khỏe của cô đã ổn định.

Đại diện cảnh sát Belapur xác nhận họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp ngay trong đêm và đã phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo đánh giá ban đầu, ngoài nguyên nhân do ứng dụng chỉ sai đường, việc phụ thuộc quá mức vào bản đồ số và không quan sát kỹ thực địa trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn kém cũng góp phần gây ra tai nạn.

Hiện Mumbai đang trong mùa mưa với lượng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường bị ngập, dễ khiến tài xế nhầm lẫn giữa mặt đường và khu vực nguy hiểm bị nước che phủ.

Không phải trường hợp cá biệt

Gần đây, nhiều vụ tai nạn tương tự tại Ấn Độ đã được ghi nhận, với điểm chung là nạn nhân đều khai báo bị “lạc đường vì Google Maps”.

Trước đó tại Kerala, một chiếc xe điện Tata Tiago EV đã lao xuống kênh nước sau khi bị định vị sai đường. Trong xe có một cặp vợ chồng lớn tuổi, may mắn thoát nạn nhờ sự giúp đỡ kịp thời từ người dân và công nhân xưởng gỗ gần đó.

Hay hồi đầu năm, tại Uttar Pradesh, một chiếc taxi chở khách lao xuống sông từ một cây cầu dang dở sau khi làm theo chỉ dẫn từ Google Maps. Tai nạn khiến 3 người thiệt mạng.

Các vụ việc trên đang đặt ra cảnh báo về việc phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ mà bỏ qua yếu tố cảnh giác thực tế, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu và cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)