Đây là lần thứ 2 Đại tá, NSND Nguyễn Thị Thu Hà được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân", cách lần đầu đúng 10 năm.

Danh hiệu nhằm ghi nhận NSND Thu Hà đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng từ năm 2022 - 2024, góp phần vào xây dựng sự nghiệp Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Buổi trao danh hiệu càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp khai giảng năm học 2025 - 2026 và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (23/9/1955 - 23/9/2025).

NSND Thu Hà nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân". Ảnh: FBNV

"Đây là sự động viên tinh thần, niềm khích lệ lớn lao với tôi. Danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận, còn là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, giữ vững danh hiệu cao quý và cống hiến nhiều hơn cho quân đội", NSND Thu Hà nói với VietNamNet.

Chị tin với người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, được sống và cống hiến hết mình cho nghệ thuật đã là hạnh phúc. Chiến sĩ thi đua toàn quân còn là vinh dự lớn, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người lính.

NSND Thu Hà xúc động khi được Bộ Quốc phòng ghi nhận. Ảnh: FBNV

NSND xúc động nói thêm: "Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sự giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội và đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tôi nhận niềm vinh dự lớn lao này".

Trước đó, tại Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà được giao nhiệm vụ tổng đạo diễn khối xe nghi trượng.

Dưới sự chỉ đạo của Thu Hà, màn trình diễn của hàng trăm học viên, sinh viên thủ đô cùng các chiến sĩ Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội góp phần tạo nên bức tranh thiêng liêng và hùng tráng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

NSND Thu Hà cùng các học sinh, sinh viên và chiến sĩ tập luyện

Mi Lê