Chính xác

Sau sáp nhập, tỉnh có dân số đông nhất nước ta là An Giang với 4,9 triệu người. Trước sáp nhập, An Giang và Kiên Giang là 2 tỉnh có số dân tương đương nhau, trong khi diện tích Kiên Giang lớn gần gấp đôi An Giang. Mật độ dân số tỉnh này sau sáp nhập là khoảng 500 người/km2.

Đứng ngay sau An Giang về số dân là Đồng Nai với gần 4,5 triệu người, Ninh Bình với 4,4 triệu người, Đồng Tháp với 4,37 triệu người.

Tính chung các tỉnh, thành thì TPHCM là thành phố đông dân nhất cả nước với khoảng 14 triệu người sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.