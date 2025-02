Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương triển khai Đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương theo mô hình công an 3 cấp, bộ, tỉnh, xã, không tổ chức công an cấp huyện.