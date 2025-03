XEM CLIP:

Hơn 3 tháng qua, tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành (đóng tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đang hăng say tập luyện, sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Dưới cái nắng tháng 3, trên thao trường rộng lớn, 12 khối diễu binh, diễu hành của lực lượng công an miệt mài tập luyện, giữ vững đội hình, đội ngũ theo quy định. Tiếng hô vang vọng, hòa cùng nhịp bước chân mạnh mẽ thể hiện tinh thần quyết tâm, sẵn sàng cho màn trình diễn ấn tượng trong ngày trọng đại của đất nước.

Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng công an nhân dân tập trung cao độ, từng bước chân, động tác đều răm rắp theo hiệu lệnh. Trên sân tập, những giọt mồ hôi thấm đẫm nhưng không ai chùn bước.

Giữa hàng ngũ nghiêm trang của khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, Trương Tú Linh, học viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân nổi bật với gương mặt đầy quyết tâm.

"Chúng tôi xem đây là nhiệm vụ thiêng liêng, dù vất vả đến đâu cũng cố gắng hoàn thành", nữ chiến sĩ chia sẻ.

Các khối diễu binh, diễu hành trong buổi tập luyện gồm nhiều lực lượng như: Tổ Công an kỳ, sĩ quan An ninh nhân dân, sĩ quan Cảnh sát nhân dân, sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, sĩ quan Không quân Công an nhân dân, nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông, sĩ quan Công an TPHCM...

Bên cạnh đó, các khối chiến sĩ như Cảnh sát cơ động, nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm, chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng tham gia đội hình.

Đáng chú ý, khối sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc góp mặt, tạo điểm nhấn đặc biệt trong buổi tập luyện.

Thượng tá Trần Tuấn Sơn, Phó Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành cho biết, quá trình huấn luyện đã chuyển sang giai đoạn với các bài tập chuyên sâu theo nhiệm vụ từng khối, sau đó hợp luyện theo cụm và bắt đầu ghép nhạc.

"Những chiến sĩ trẻ thể hiện tinh thần hăng say, nhiệt huyết, thậm chí tranh thủ tập thêm ngoài giờ cho nhuần nhuyễn các động tác. Đơn vị cũng tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ rèn luyện, sẵn sàng bước vào lễ diễu binh, diễu hành với quyết tâm cao. Tôi tin chắc các bạn sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Thượng tá Sơn chia sẻ.

Trong quá trình tập luyện, chiến sĩ Danh Dủ Điểm, khối nam sĩ quan Công an TPHCM bị thương ở gối. Anh được cán bộ y tế hỗ trợ sơ cứu để giảm sưng và đau.

Những giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt người chiến sĩ thuộc khối Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm.

Những chiến sĩ còn gặp khó khăn khi thực hiện động tác sẽ được cán bộ phụ trách hướng dẫn thêm vào buổi tối. Nhờ đó, tất cả chiến sĩ đều có thể nhanh chóng nắm vững kỹ thuật, bắt kịp tiến độ chung của khối.

Đại úy Đậu Đình Nhật, cán bộ huấn luyện khối nam không quân CAND cho biết, quá trình huấn luyện yêu cầu các chiến sĩ thực hiện các tư thế, động tác dứt khoát, đồng đều. Khi diễu binh, bước chân phải dứt khoát, nhịp nhàng, tạo hình ảnh mạnh mẽ và hào hùng trong ngày đại lễ.

Cuối buổi chiều mỗi ngày, các khối tập hợp lại, sắp xếp đội hình và tập làm quen với nhạc để đạt sự đồng bộ.

Thời gian huấn luyện diễn ra trong 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 (giữa tháng 12/2024 - 21/1) huấn luyện cơ bản. Giai đoạn 2 huấn luyện chuyên sâu (6/2 - 9/3), hợp luyện cụm (10/3 - 6/4) và tổng hợp luyện (7 - 24/4). Giai đoạn 3 (25-30/4) sơ duyệt, tổng duyệt, thực hiện nhiệm vụ. Giai đoạn 4 (1 - 4/5) tổng kết, rút kinh nghiệm.

Chỉ hơn một tháng nữa, Việt Nam sẽ chào mừng ngày lễ trọng đại kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Các chiến sĩ đang tập luyện hết mình để có màn diễu binh, diễu hành thể hiện khí thế hào hùng, dân tộc mãi trường tồn qua các thế hệ.