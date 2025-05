Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2025), ngành du lịch cả nước ước phục vụ khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng tại TPHCM ước đón 1,95 triệu lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Khách quốc tế đến TPHCM trong dịp này ước khoảng 120.000 lượt, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

TPHCM đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ 30/4-1/5. Ảnh: Nguyễn Huế

Doanh thu du lịch của TPHCM ước đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Các khách sạn trong thành phố chạm "đỉnh công suất". Từ 27/4 đến 1/5, công suất phòng các khách sạn 1-5 sao trung tâm thành phố đạt từ 95-100%, nhiều khách sạn 4-5 sao kín phòng. Các tour du lịch nội đô và tour lịch sử, về nguồn "bùng nổ", tăng 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn lượng khách lớn trong kỳ nghỉ 30/4. Trong kỳ nghỉ lễ, địa phương này đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 4.100 tỷ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024). Riêng "thủ phủ du lịch biển" Sầm Sơn đón khoảng 916.000 lượt khách.

Năm 2024, Thanh Hóa chính là địa phương đứng đầu cả nước về lượng du khách và doanh thu du lịch kỳ nghỉ 30/4-1/5, vượt Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương phát triển về du lịch khác.

Biển Sầm Sơn "ken" cứng người dịp nghỉ lễ. Ảnh: Lê Dương

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh Nghệ An ước đón và phục vụ 1.170.000 lượt khách du lịch, tăng 23% so với năm ngoái. Tổng thu du lịch ước đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh cũng ghi nhận số liệu ấn tượng, khi chỉ tính 4 ngày từ 30/4-3/5, tỉnh đã đón trên 1 triệu lượt du khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu du lịch ước đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024. Các tuyến đảo Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái, vịnh Bái Tử Long cũng đón lượng khách tăng đột biến.

Khánh Hòa đón hơn 1 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 1.400 tỷ đồng trong kỳ nghỉ 30/4-1/5, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Hà Nội ước đón hơn 875.000 lượt khách, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 136.190 lượt, tăng hơn 55%; khách nội địa đạt 739.000 lượt, tăng gần 14%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.150 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân và du khách đổ về phố đi bộ Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đông nghịt. Ảnh: Mạnh Hùng

Hải Phòng đã đón và phục vụ hơn 780.000 lượt khách, tăng 39,28% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách nội địa đạt 751.000 lượt và khách quốc tế đạt 29.000 lượt. Công suất sử dụng phòng trên toàn thành phố đạt hơn 80%. Riêng tại các khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà, trong 4 ngày cao điểm (30/4-3/5), nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất phòng 100%.

Ninh Bình ước đón trên 700.000 lượt du khách, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó có trên 124.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 44% so với dịp nghỉ lễ năm 2024.

Thành phố Đà Nẵng ước đón 610.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt khoảng 230.395 lượt, riêng khách quốc tế đạt 105.000 lượt, tăng 44%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.426 tỷ đồng.

Kiên Giang ước đón hơn 320.000 lượt khách, tăng gần 19% so với cùng kỳ; trong đó khách du lịch quốc tế đạt gần 29.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 986,4 tỷ đồng, tăng 67,2% so với cùng kỳ. Riêng thành phố Phú Quốc ước đón hơn 150.000 lượt khách, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Lào Cai đã đón 265.000 lượt du khách trong và ngoài nước, doanh thu từ du lịch đạt trên 900 tỷ đồng.

Quảng Ngãi ước đón hơn 231.000 lượt khách, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt 219 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ở huyện đảo Lý Sơn, công suất phòng đạt gần 100%.

Du lịch Bình Thuận ước đón 228.000 lượt khách tham quan, lưu trú, công suất phòng lưu trú vào các ngày cao điểm bình quân khoảng 75 - 95%, doanh thu ước đạt 450 tỷ đồng.