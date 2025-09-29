Theo khảo sát tại các hệ thống điện máy, nhiều mẫu tivi đang được giảm giá sâu, đặc biệt tập trung vào các model ra mắt năm 2024 cũng như các dòng QLED và UHD trong giai đoạn xả hàng.

Đáng chú ý, các dòng tivi cỡ lớn từ 55 inch đến 65 inch có mức ưu đãi cả về phần trăm lẫn số tiền trực tiếp, đưa phân khúc 4K vốn cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, chỉ từ 10-15 triệu đồng cho một mẫu 65 inch 4K cơ bản.

Ngoài ra, những dòng cao cấp như OLED và QLED đời 2024 hoặc đầu 2025 được giảm giá mạnh, phù hợp với khách hàng mong muốn trải nghiệm công nghệ hình ảnh hàng đầu.

Ở phân khúc giá rẻ, nổi bật nhất là Smart TV Coocaa FHD 43 inch 43S3U+ với mức giảm tới 48% (từ 7,99 triệu đồng xuống còn 4,19 triệu đồng), vừa hỗ trợ Google Assistant vừa có tính năng chiếu màn hình không dây.

Trong phân khúc tầm trung và cao cấp, nhiều mẫu TV 4K có mức giảm trên 40%, tiêu biểu như Samsung Crystal UHD 65 inch UA65DU8000KXXV giảm 44%, LG NanoCell 65 inch 65NANO81TSA giảm 43%, hay Samsung QLED 75 inch QA75Q60DAKXXV cũng giảm 43%.

Google TV TCL 55 inch 55P638 giảm khoảng 40%, mang đến lựa chọn hợp lý cho người dùng muốn trải nghiệm Google TV và Dolby Audio.

Nhiều mẫu tivi giảm mạnh.

Bên cạnh đó, nhóm TV giảm từ 30-39% cũng khá đa dạng, chủ yếu là các dòng QLED và UHD 4K đến từ Samsung, LG, Sony, TCL; trong đó có thể kể đến Samsung QLED 55 inch QA55Q60DAKXXV giảm 39% và Sony Google TV 43 inch KD-43S30 giảm 38%.

Nổi bật nhất trong nhóm giảm mạnh về tiền mặt chính là các mẫu tivi cao cấp kích thước lớn. Điển hình là Samsung OLED 65 inch QA65S90D được ưu đãi tới 56%, tương đương hơn 35 triệu đồng (từ 63,9 triệu xuống 27,99 triệu đồng), trở thành mức giảm cao nhất ở phân khúc cao cấp với công nghệ Vision AI và khả năng chống chói. Ngoài ra, Samsung QLED 75 inch QA75Q60DAKXXV cũng ghi dấu với mức giảm tiền mặt lên tới 14,49 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc giảm giá trực tiếp, các siêu thị điện máy còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi kèm theo để kích cầu.

Ở nhóm chính sách trả góp, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu tivi mới nhờ trả góp 0% lãi suất áp dụng cho hầu hết các mẫu khuyến mại từ Samsung, LG, Sony, TCL... Một số chương trình còn hỗ trợ trả trước 0 đồng, tạo điều kiện tối đa cho người mua.

Ngoài ra, các gói quà tặng kèm cũng khá phong phú. Nổi bật là combo ứng dụng giải trí trực tuyến như VieON, FPT Play, TV360; hay phiếu mua hàng giá trị cao, điển hình như chương trình “Giảm thêm 1 triệu” khi mua Tivi từ 55 inch trở lên.

Một số sản phẩm còn đi kèm quà tặng vật chất như loa thanh, nồi chiên không dầu, tuy nhiên hình thức này ít phổ biến hơn so với giảm giá trực tiếp.

Khách hàng cũng được hưởng thêm ưu đãi thanh toán và hội viên: giảm thêm hoặc tặng voucher khi thanh toán qua ví điện tử, thẻ tín dụng. Với chính sách mua kèm, người mua còn có thể tiết kiệm nhiều hơn, chẳng hạn giảm thêm 1 triệu đồng cho TV trên 10 triệu khi mua kèm điện thoại hoặc laptop.

Anh Minh, một khách hàng tại Hà Nội, nhận xét giá tivi chưa bao giờ giảm sâu như hiện nay. Với số tiền khoảng 12 triệu đồng mà mua được TV 65 inch 4K, theo ông Minh, là thời điểm hợp lý để sắm cho gia đình.

Theo các chuyên gia, có ba nguyên nhân chính khiến giá tivi gần đây liên tục giảm mạnh. Thứ nhất, công nghệ sản xuất tấm nền ngày càng tối ưu, giúp chi phí linh kiện giảm đáng kể. Thứ hai, các hãng điện tử đẩy mạnh ra mắt model mới mỗi năm, buộc hệ thống bán lẻ phải xả kho sản phẩm đời cũ để nhường chỗ cho hàng mới.

Thứ ba, sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu lớn như Samsung, LG, Sony, TCL... khiến mức giá bán lẻ được điều chỉnh thấp hơn nhằm thu hút người tiêu dùng.

Người mua nên ưu tiên lựa chọn các mẫu tivi có mức giảm từ 30% trở lên thuộc các thương hiệu uy tín, đồng thời tận dụng các ưu đãi đi kèm như trả góp 0% lãi suất và phiếu mua hàng để tối ưu chi phí.