Tập đoàn TKV dự kiến dành hơn 30 tỷ đồng từ Quỹ Phúc lợi Công ty mẹ - TKV và nguồn tài chính Công đoàn TKV để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi

Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) dự kiến dành hơn 30 tỷ đồng từ Quỹ Phúc lợi Công ty mẹ - TKV và nguồn tài chính Công đoàn TKV để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 cho cán bộ, công nhân, người lao động trong toàn Tập đoàn. Trong đó, ưu tiên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo và người lao động có thành tích xuất sắc trong sản xuất. Các hoạt động chăm lo Tết năm nay được triển khai với chủ đề “Tết thợ mỏ - Xuân ơn Đảng”, phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Cụ thể, từ Quỹ Phúc lợi Công ty mẹ - TKV, Tập đoàn dự kiến chi 14,05 tỷ đồng để hỗ trợ, tặng quà người lao động. Trong đó, dành 5 triệu đồng/người thăm, tặng quà 10 Anh hùng lao động; 2 triệu đồng/người cho 4.000 người lao động tiêu biểu xuất sắc; 5 triệu đồng/người thăm, tặng quà khoảng 1.200 gia đình có thân nhân bị chết hoặc bị tàn phế do tai nạn lao động trong quá trình công tác tại các đơn vị từ năm 1994 đến nay. Ngoài ra, TKV cũng xem xét hỗ trợ tiền Tết cho một số đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Từ nguồn tài chính Công đoàn TKV, dự kiến 16 tỷ đồng được sử dụng để hỗ trợ 7.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức 2 triệu đồng/người. Đối tượng được hỗ trợ gồm người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp suy giảm sức khỏe từ 31% đến dưới 81%; người mắc bệnh hiểm nghèo; người có con bị tật nguyền hoặc thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo; người bị tai nạn lao động nặng phải nghỉ việc điều trị trên 3 tháng trong năm 2026 và các trường hợp gia đình đặc biệt khó khăn. Công đoàn TKV cũng dự kiến chi 2 tỷ đồng hỗ trợ vé xe cho người lao động là người dân tộc thiểu số và miền núi.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết là chương trình “Tết thợ mỏ - Xuân ơn Đảng” dự kiến tổ chức ngày 26/1/2027 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Bính Ngọ), với điểm cầu trung tâm tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh, thành phố Quảng Ninh, dành cho khoảng 300 công nhân vùng Vàng Danh - Uông Bí - Đông Triều.

Cùng thời gian này, 28 đơn vị có số lượng lao động trên 1.000 người sẽ tổ chức chương trình Tết thợ mỏ theo hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu trung tâm. Người lao động tham gia được trao quà Tết trị giá 2 triệu đồng/người, đồng thời tham gia các hoạt động văn nghệ, giao lưu và chương trình bốc thăm trúng thưởng. Các đơn vị còn lại chủ động tổ chức trao quà phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích kết nối trực tuyến với chương trình chung của Tập đoàn.

Theo kế hoạch, TKV cũng phân bổ 4.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động xuất sắc tại 64 đơn vị trong toàn Tập đoàn. Trong đó, vùng Cẩm Phả có 1.542 suất, vùng Hạ Long 688 suất, vùng Uông Bí - Đông Triều 889 suất và các đơn vị ngoài Quảng Ninh 881 suất.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, TKV yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ vé tàu, xe để người lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc an toàn, chu đáo. Các đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi công nhân không có điều kiện về quê, người lao động bị tai nạn lao động đang điều trị tại cơ sở y tế; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vận động người lao động đón Tết tiết kiệm, an toàn và chấp hành nghiêm kỷ luật lao động.

Đặc biệt, công tác chăm lo Tết gắn với nhiệm vụ bảo đảm an toàn sản xuất, an ninh trật tự tại các khai trường, nhà máy trong những ngày nghỉ Tết; bố trí lực lượng trực sản xuất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho ngày khai xuân đầu năm.

Thông qua các hoạt động này, TKV hướng tới bảo đảm mọi người lao động đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, đồng thời tạo động lực để đội ngũ công nhân, thợ mỏ tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ năm 2027.

(Nguồn: TKV)