9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) duy trì kỷ luật điều hành, tập trung sản xuất, tiêu thụ, với nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt hoặc vượt 75% kế hoạch năm, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

TKV triển khai nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2026 trong điều kiện thời tiết, thị trường và thủ tục pháp lý còn nhiều khó khăn. Tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng làm cho giá nhiên liệu, chi phí logistics và giá một số vật tư đầu vào tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Thời tiết mưa nhiều và diễn biến bất thường; bão số 4 cùng các đợt mưa lớn ảnh hưởng đến khai thác, vận tải, thoát nước mỏ, bóc xúc đất đá và công tác giao nhận than. Nhu cầu than cho sản xuất điện giảm so với các tháng cao điểm mùa khô do thủy điện được huy động tăng và nhiều nhà máy nhiệt điện thực hiện giảm tồn kho than về định mức trong mùa mưa…

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, nhờ đó kết quả 9 tháng đầu năm 2026 nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt hoặc vượt tiến độ 75% kế hoạch năm.

Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất tháng 9 năm 2026 ước đạt 2,706 triệu tấn; quý III năm 2026 ước đạt 8,055 triệu tấn; dự kiến 9 tháng đạt 27,643 triệu tấn, bằng 75,0% kế hoạch năm. Than thành phẩm sản xuất tháng 9 ước đạt 3,124 triệu tấn; quý III năm 2026 ước đạt 8,780 triệu tấn; dự kiến 9 tháng đạt 28,510 triệu tấn, bằng 77,7% kế hoạch năm. Than tiêu thụ tháng 9 ước đạt 3,931 triệu tấn; quý III năm 2026 ước đạt 11,526 triệu tấn; dự kiến 9 tháng đạt 39,051 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm. Trong đó, than cấp cho sản xuất điện dự kiến 9 tháng đạt 31,691 triệu tấn, bằng 75,5% kế hoạch năm…

Công tác tiêu thụ than có chuyển biến tích cực, thực hiện 9 tháng tăng 15,8% so với cùng kỳ. Các đơn vị đã chủ động duy trì sản xuất, chuẩn bị nguồn than và bảo đảm cung ứng than cho sản xuất điện theo nhu cầu huy động.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, giá một số kim loại cơ bản duy trì ở mức thuận lợi; giá đồng tấm ở mức cao. Hoạt động các nhà máy tuyển khoáng, luyện kim cơ bản ổn định. Alumin quy đổi sản xuất tháng 9 ước đạt 120,8 nghìn tấn; quý III ước đạt 344,6 nghìn tấn; dự kiến 9 tháng đạt 1,049 triệu tấn, bằng 80,7% kế hoạch năm. Tiêu thụ tháng 9 ước đạt 213,179 nghìn tấn; quý III ước đạt 412,888 nghìn tấn; dự kiến 9 tháng đạt 1,025 triệu tấn, bằng 78,8% kế hoạch năm.

Sản xuất tinh quặng đồng tháng 9 ước đạt 9.570 tấn; quý III ước đạt 24.620 tấn; lũy kế 9 tháng ước đạt 82.576 tấn. Tiêu thụ tinh quặng đồng tháng 9 ước đạt 2.800 tấn; quý III ước đạt 8.612 tấn; dự kiến 9 tháng đạt 26.256 tấn, bằng 90,4% kế hoạch năm. Đồng tấm sản xuất tháng 9 ước đạt 2.999 tấn; quý III ước đạt 7.224 tấn; lũy kế 9 tháng ước đạt 22.256 tấn. Tiêu thụ tháng 9 ước đạt 2.700 tấn; quý III ước đạt 7.202 tấn; dự kiến 9 tháng đạt 21.995 tấn.

Sản xuất kẽm thỏi tháng 9 ước đạt 780 tấn; quý III ước đạt 1.930 tấn; lũy kế 9 tháng ước đạt 6.589 tấn, bằng 79,2% kế hoạch năm. Tiêu thụ tháng 9 ước đạt 795 tấn; quý III ước đạt 2.326 tấn; dự kiến 9 tháng đạt 6.517 tấn, bằng 78,4% kế hoạch năm. Phôi thép sản xuất tháng 9 ước đạt 16.354 tấn; quý III ước đạt 43.663 tấn; lũy kế 9 tháng ước đạt 116.301 tấn. Tiêu thụ tháng 9 ước đạt 16.047 tấn, quý III ước đạt 42.406 tấn; dự kiến 9 tháng đạt 123.489 tấn, bằng 77,2% kế hoạch năm… Khối khoáng sản duy trì vận hành các nhà máy, doanh thu khoáng sản đạt 87,2% kế hoạch năm, đã tận dụng được cơ hội của thị trường để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sản lượng điện sản xuất tháng 9 ước đạt 661,8 triệu kWh; quý III năm 2026 ước đạt 2.135,6 triệu kWh; dự kiến 9 tháng đạt 7.902,2 triệu kWh, bằng 75,3% kế hoạch năm.

Sản xuất thuốc nổ tháng 9 ước đạt 5.900 tấn; quý III ước đạt 15.745 tấn; lũy kế 9 tháng ước đạt 52.320 tấn. Cung ứng thuốc nổ tháng 9 ước đạt 8.300 tấn; quý III ước đạt 23.938 tấn; dự kiến 9 tháng đạt 74.027 tấn. Nitrat Amon: Sản xuất tháng 9 ước đạt 18.000 tấn; quý III ước đạt 40.385 tấn; dự kiến 9 tháng đạt 132.854 tấn. Tiêu thụ tháng 9 ước đạt 16.300 tấn; quý III ước đạt 35.545 tấn; lũy kế 9 tháng ước đạt 134.010 tấn…

Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn tháng 9 năm 2026 ước đạt 16.368 tỷ đồng, quý III ước đạt 44.259 tỷ đồng. Dự kiến 9 tháng đạt 139.659 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch năm và bằng 112,9% so với cùng kỳ.

Nộp ngân sách Nhà nước tháng 9 ước đạt 1.550 tỷ đồng; quý III ước đạt 5.683 tỷ đồng; dự kiến 9 tháng ước đạt 20.513 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch năm. Đồng thời, trong quý III và 9 tháng đầu năm, công tác an sinh xã hội tiếp tục được TKV quan tâm thực hiện; dự kiến thực hiện 9 tháng khoảng 129,46 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ xây dựng trường học, nhà ở cho hộ nghèo, công trình hạ tầng và các hoạt động an sinh khác tại địa phương.

(Nguồn: TKV)