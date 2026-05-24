Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) vừa thông báo tình hình vận hành ngày 23/5. Cụ thể, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 53.512 MW (vào thời điểm 13h45), sản lượng tiêu thụ điện trong ngày đạt 1,116 tỷ kWh.

Đáng chú ý, dù là ngày thứ Bảy, song công suất cực đại của miền Bắc đã đạt 26.562 MW (vào thời điểm 22h20), xác lập kỷ lục mới của năm 2026, cao hơn 143 MW so với mức kỷ lục ngày 15/5.

Về cơ cấu huy động nguồn điện trong ngày 23/5, NSMO cho biết thủy điện chiếm 27,4%; nhiệt điện than chiếm 54,1%; tuabin khí 5,1%; điện gió 2,7%; điện mặt trời 4,8%; điện mặt trời mái nhà đầu cực (ước tính) 4,1%; điện sinh khối 0,4% và nguồn điện khác chiếm 1,4%.

Về tình hình vận hành ngày 24/5, số liệu cập nhật đến 17h cho thấy, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13h30) đã đạt 47.854 MW.

Mặc dù là ngày Chủ nhật, mức tiêu thụ điện quốc gia vẫn đạt mức tương đương 90% mức tiêu thụ của một ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận vào ngày Chủ nhật (cao hơn 12,8% so với Chủ nhật tuần trước). Trong đó, công suất cao nhất cao điểm chiều tại miền Bắc đạt mức 24.722 MW, tăng 16% so với Chủ nhật tuần trước.

NSMO đã lệnh khởi động các tổ máy chạy dầu đắt tiền gồm S1, S2 Ô Môn I để bảo đảm khả dụng cho hệ thống điện quốc gia.

NSMO dự kiến vào cao điểm 22h ngày 24/5, dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt 49.200 MW và 26.800 MW. Theo đó, phụ tải miền Bắc dự kiến vẫn cao hơn hôm qua (23/5) khoảng 300 MW, dự kiến đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến ngày 25/5 xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nóng từ 9-18 giờ tại các khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực Bắc Bộ duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C. Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 37-39 độ C, vùng trung tâm có nơi trên 39 độ C (cận ngưỡng 40 độ), thời gian nóng từ 9-18 giờ; đêm oi bức 29-32 độ C.

Theo đó, NSMO dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia lên tới 1,136 tỷ kWh, công suất lớn nhất của hệ thống điện quốc gia vào cao điểm 21h30 đạt mức 53.503MW.

Để ứng phó với nắng nóng gay gắt, NSMO đã lệnh khởi động các tổ máy chạy dầu đắt tiền gồm S1, S2 Ô Môn I (chạy dầu FO) nhằm bảo đảm khả dụng cho hệ thống điện quốc gia và dự kiến hòa lưới trước 7h ngày 25/5 để đáp ứng cao điểm.

Các tổ máy chạy dầu còn lại bao gồm S1-3, GT4-5 Thủ Đức (DO), S4 Cần Thơ (FO), GT1-4 Cần Thơ (DO) sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến phụ tải để huy động khi cần thiết.

Trước đó, cơ cấu huy động nguồn điện trong ngày 23/5, nhiệt điện dầu không được huy động.

NSMO cũng khuyến nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026 và trong các ngày nắng nóng sắp tới.