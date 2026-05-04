Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam (TKV) triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 4/2026 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn cơ bản: kinh tế chính trị thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột tại Trung Đông; Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz khiến sản lượng dầu của các nước Trung Đông sụt giảm mạnh, giá dầu có thể tiếp tục ở mức cao ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu; giá đồng thế giới vẫn đang ở mức cao nhất và giá các kim loại công nghiệp khác có xu hướng tăng; tuy nhiên giá alumin tháng 4 vẫn ở mức thấp; trong nước, thời tiết cơ bản vẫn thuận lợi cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ than, khoáng sản, điện…

Ngày 4/5/2026, Tập đoàn TKV cho biết đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 4/2026. Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất dự kiến đạt 3,3 triệu tấn; bằng 105,4% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 12,9 triệu tấn. Than sạch sản xuất dự kiến đạt 3,52 triệu tấn, bằng 100,6% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 13,23 triệu tấn. Tiêu thụ than ước đạt 5,18 triệu tấn, bằng 101,5% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 17,4 triệu tấn. TKV đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cho sản xuất điện với sản lượng than cấp trong tháng dự kiến đạt 4,23 triệu tấn, bằng 102,1% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 14,43 triệu tấn.

Hoạt động sản xuất, tiêu thụ khoáng sản cơ bản ổn định, sản lượng sản xuất, tiêu thụ các khoáng sản chính đều đạt kế hoạch điều hành tháng và cơ bản đạt tiến độ kế hoạch năm. Trong đó, sản xuất Alumina dự kiến đạt 112 nghìn tấn, lũy kế năm dự kiến đạt 471 nghìn tấn. Tiêu thụ Alumina dự kiến đạt 108,6 nghìn tấn, lũy kế năm dự kiến tiêu thụ 420,7 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất: dự kiến đạt 7,66 nghìn tấn, lũy kế năm ước đạt 37,3 nghìn tấn.

Tiêu thụ dự kiến đạt 2,7 nghìn tấn, bằng 103,8% kế hoạch tháng, lũy kế năm tiêu thụ khoảng 11,4 nghìn tấn, bằng 103,5% so với cùng kỳ. Đồng tấm sản xuất dự kiến đạt 2,85 nghìn tấn, bằng 107,7% kế hoạch tháng, lũy kế năm ước đạt 10,75 nghìn tấn. Tiêu thụ dự kiến đạt 2,4 nghìn tấn, lũy kế năm ước đạt 10,99 nghìn tấn, bằng 130,0% so với cùng kỳ. Đặc biệt sản xuất phôi thép dự kiến đạt 16,48 nghìn tấn, bằng 148,6% kế hoạch tháng. Lũy kế năm ước đạt 42,28 nghìn tấn, bằng 113,8% so với cùng kỳ. Tiêu thụ dự kiến đạt 16,4 nghìn tấn, bằng 109,4% kế hoạch tháng, lũy kế năm ước đạt 46,69 nghìn tấn…

TKV cũng duy trì sản xuất điện ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. Sản xuất điện tháng 4 dự kiến đạt 1.045 triệu kWh, bằng 100,4% kế hoạch tháng. Lũy kế năm ước đạt 3.734 triệu kWh.

Sản xuất thuốc nổ tháng 4/2026 dự kiến đạt 5.800 tấn; lũy kế năm ước đạt 24.726 tấn. Cung ứng thuốc nổ dự kiến đạt 8.800 tấn; lũy kế năm ước đạt 31.100 tấn. Amon nitra sản xuất tháng 4 dự kiến đạt 18.100 tấn, bằng 100,6% kế hoạch tháng, lũy kế năm ước đạt 58.481 tấn. Tiêu thụ dự kiến đạt 24.200 tấn, bằng 157,1% kế hoạch tháng, lũy kế năm ước đạt 59.200 tấn, bằng 102,1% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công tác tiêu thụ than, khoáng sản, hoá chất, điện đều hoàn thành tốt, tháng thứ 2 liên tiếp tiêu thụ than đạt trên 100% kế hoạch điều hành và đạt trên 5 triệu tấn than/tháng; Tiêu thụ một số khoáng sản chính như kẽm thỏi, tinh quặng đồng, phôi thép đạt trên 100% kế hoạch tháng; Tiêu thụ Nitrat Amon đạt 157% kế hoạch tháng. Nhờ đó, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 4/2026 đạt 17.147 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch tháng; lũy kế năm ước đạt 60.048 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và bằng 100,05% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 4 dự kiến đạt 2.262 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 9.129 tỷ đồng.

Dự báo trong tháng 5/2026, cuộc xung đột tại Trung Đông (giữa Mỹ, Israel và Iran) dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá nhiên liệu tiếp tục ở mức cao, cùng với lạm phát, tỷ giá tăng sẽ là những áp lực, thách thức lớn trong các tháng tiếp theo đối với tình hình kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng. Theo TKV, Tập đoàn sẽ nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ.

(Nguồn: TKV)