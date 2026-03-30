Tô Diệp Hà dành kỳ vọng cho tân Miss World Vietnam 2025

Đồng hành cuộc thi Miss World Vietnam 2025 từ những vòng đầu tiên, người đẹp Tô Diệp Hà đánh giá dàn thí sinh năm nay đều nổi trội về sắc vóc lẫn tri thức. Trong đó, Phan Phương Oanh, 23 tuổi ở Hà Nội đã có màn chiến thắng thuyết phục.

Tô Diệp Hà (bìa phải) bên cạnh top 3 Miss World Vietnam 2025.

Tô Diệp Hà nhận định tân hoa hậu đã cố gắng nhiều, nỗ lực cho thấy sự tiến bộ qua từng chặng hành trình.

“Mới đăng quang, chắc chắn Phương Oanh sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhưng tôi tin, ai cũng sẽ trở thành phiên bản tốt hơn mình ngày hôm qua”, Tô Diệp Hà chia sẻ. Cô mong đàn em sẽ có hành trình rực rỡ và tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới.

Tô Diệp Hà hiện ấp ủ loạt dự án cá nhân. Cô cho biết chờ đến thời điểm thích hợp sẽ chia sẻ với khán giả.

Tô Diệp Hà gợi cảm trên thảm đỏ với áo khoét sâu.

Thời gian qua, Tô Diệp Hà trở lại showbiz với nhiều hoạt động. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chương trình, sự kiện với nhiều vai trò khác nhau. Người đẹp gây ấn tượng với sắc vóc gợi cảm, diện các bộ trang phục nổi bật.

Trong sự kiện gần đây, Tô Diệp Hà hở bạo với váy dạ hội cổ đổ xẻ sâu. Chất liệu mềm mại, phom dáng đuôi cá ôm sát tôn lên những đường cong kết hợp make up sắc sảo, trang sức tinh tế giúp cô tỏa sáng.

Tô Diệp Hà muốn khám phá nhiều phong cách khác nhau. Người đẹp không muốn đóng khung hình ảnh chính mình mà thử nghiệm đa dạng xu hướng thời trang.

"Nhưng không phải cái gì cũng thử, chỉ là tôi lựa chọn từ những thứ phù hợp nhất để thay đổi bản thân mỗi lần xuất hiện trước khán giả”, người đẹp cho biết.

Bên cạnh chăm chút vẻ ngoài, Tô Diệp Hà còn chú trọng sức khỏe tinh thần. Người đẹp quan niệm người phụ nữ đẹp không chỉ thể hiện ở đường nét trên gương mặt mà nằm ở thần thái, sự tự tin toát ra từ bên trong. Do đó, cô học cách sống chậm, lắng nghe bản thân nhiều hơn và luôn giữ nguồn năng lượng tích cực trong đời sống.

Đạo diễn Đức Thịnh bất ngờ trở lại điện ảnh sau 6 năm

Sau 6 năm vắng bóng đường đua điện ảnh, Đức Thịnh chính thức trở lại với dự án mang tên Trùm Sò.

Trong lần tái xuất này, nam nghệ sĩ thử thách bản thân khi đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: Đạo diễn, đồng biên kịch (cùng Hồ Hải) và nam chính của phim.

Đạo diễn Đức Thịnh trở lại "đường đua phim Việt" dịp 30/4 với "Trùm Sò".

Việc vừa đứng sau máy quay để kiểm soát tổng thể câu chuyện, vừa trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh đòi hỏi Đức Thịnh phải liên tục chuyển đổi giữa 2 trạng thái - người kể chuyện tỉnh táo và nhân vật sống trọn trong cảm xúc.

Trong Trùm Sò, đạo diễn Đức Thịnh tiếp tục theo đuổi phong cách hài hước, dí dỏm có chút drama mà anh từng thành công với Siêu sao siêu ngố hay Trạng Quỳnh.

Nam đạo diễn vẫn trung thành với phong cách làm phim nhẹ nhàng, đời thường nhưng được anh kể bằng nhiều trải nghiệm, điềm tĩnh hơn.

Diễn viên Phương Nam "Mưa đỏ" và hoa hậu Mai Phương góp mặt dự án.

“Với nhân vật Trùm Sò, tôi cảm thấy những gì xoay quanh anh ta đủ chất liệu để xây dựng thành 1 bộ phim điện ảnh. Cuộc sống của một người lúc nào cũng đặt đồng tiền lên trên hết đã tạo cho tôi cảm hứng đặc biệt", Đức Thịnh chia sẻ.

Nhà sản xuất tiết lộ nhân vật Trùm Sò được lấy cảm hứng từ một hình tượng trong điển tích dân gian "Ngao Sò Ốc Hến" nhưng được làm mới với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Đức Thịnh và biên kịch Hồ Hải.

Diễn viên Thanh Thúy - bà xã Đức Thịnh cũng tham gia phim để ủng hộ chồng.

Phim xoay quanh gã Trùm Sò giàu nứt đố đổ vách nhưng lại ki bo, bủn xỉn nổi tiếng. Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất một số vàng lớn. Vì tiếc tiền, hắn đã đánh liều tham gia vào một vụ cướp kinh thiên động địa cùng hai người bạn thuở nhỏ là Tôm Hùm và Thị Hến.

Ngoài Đức Thịnh, phim Trùm Sò quy tụ dàn diễn viên Thanh Thúy, Phương Nam, Doãn Quốc Đam… Dự án đánh dấu màn lấn sân điện ảnh đầu tiên của hoa hậu Mai Phương. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 24/4.

Teaser phim "Trùm Sò" của Đức Thịnh

