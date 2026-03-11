Tô Diệp Hà ngày càng gợi cảm ở tuổi 30

Tô Diệp Hà gần đây xuất hiện trong 1 số sự kiện tại TPHCM. Người đẹp gây chú ý nhờ vóc dáng gợi cảm, thần thái quyến rũ.

Tô Diệp Hà gợi cảm với đầm cúp ngực.

Tại sự kiện mới đây, cô diện thiết kế cúp ngực khoe vai trần quyến rũ, phần thân váy ôm sát cơ thể được làm theo dạng corset tôn dáng. Chân váy với những đường gấp nếp giúp người đẹp khoe được đôi chân dài mà không cần những đường cắt xẻ táo bạo.

Trước đó, tại Lễ hội Áo dài TPHCM 2026, người đẹp cũng gây ấn tượng với các khách mời bởi vẻ đẹp dịu dàng, nền nã trong tà áo dài.

Tô Diệp Hà nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Tô Diệp Hà chia sẻ, ý thức bản thân là người của công chúng, hay xuất hiện ở các sự kiện, cô luôn cố gắng dành thời gian tập luyện và giữ chế độ ăn uống hợp lý để duy trì vóc dáng.

Nhiều năm nay, cô chú trọng chế độ ăn uống thực dưỡng, ngủ nghỉ khoa học, chăm sóc da bằng mỹ phẩm thuần thiên nhiên và tập gym, nhất là bài tập siết bụng, hông. Người đẹp cố gắng hình thành thói quen tập thể dục từ tuổi đôi mươi với khoảng 4 - 6 buổi tập một tuần.

Người đẹp 30 tuổi xây dựng phong cách thời trang gợi cảm mỗi lần dự sự kiện hoặc đời thường.

Hiện Tô Diệp Hà vẫn tập trung cho công việc kinh doanh và ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật. Người đẹp vẫn di chuyển liên tục giữa Hà Nội và TPHCM để đáp ứng công việc, tham gia các hoạt động showbiz.

Ở mỗi giai đoạn, Tô Diệp Hà cân bằng thời gian để dành sự ưu tiên cho một lĩnh vực nhất định. Dù ở vai trò nào, cô cũng nỗ lực làm hết sức mình bởi đó là nguyên tắc đặt ra cho bản thân.

Tô Diệp Hà sinh năm 1996, quê Quảng Ninh, từng đoạt "Người đẹp tài năng" cuộc thi Miss Vietnam Beauty International Pageant 2018.

Cô từng gây chú ý khi trình diễn tại Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam), Lễ hội Áo dài TPHCM 2025, xuất hiện trên bìa tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam...

Siu Black trở lại sau biến cố sức khỏe

Cách đây không lâu, Siu Black từng nhập viện do tình hình sức khỏe không tốt. Sau thời gian điều trị và tuân thủ chỉ định của bác sĩ, nữ ca sĩ dần bình phục, lấy lại tinh thần lạc quan.

Siu Black trở lại sau biến cố bệnh tật.

Ca sĩ vừa thông báo chính thức trở lại biểu diễn trong show Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà.

Chia sẻ với VietNamNet, Siu Black nói âm nhạc từ lâu đã ngấm vào máu mình nên dẫu phong độ không như xưa, chị vẫn nhiệt huyết, máu lửa mỗi khi bước lên sân khấu.

"Dẫu bệnh tật, tôi vẫn tập luyện mỗi ngày để tinh thần minh mẫn, giọng hát ổn định. Tôi chú trọng ăn uống điều độ, sinh hoạt khoa học chứ không dám "thả cửa" như trước. May mắn có ông xã kề cận chăm sóc nên tôi yên tâm dưỡng sức ca hát", Siu Black kể.

Ca sĩ cũng ấp ủ kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc trong năm 2026. Sau biến cố, chị mong khán giả sẽ nhìn thấy một Siu Black giàu năng lượng, chân thành và hết mình với âm nhạc.

Các nghệ sĩ Ngọc Sơn, Đan Trường, Cát Tường, Ốc Thanh Vân... góp mặt trong show.

Chương trình Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà do ca - nhạc sĩ A Tuân khởi xướng, phối hợp thực hiện cùng những người bạn. Ngoài Siu Black, show quy tụ những gương mặt nổi tiếng như: Ca sĩ Ngọc Sơn, Đan Trường, NSƯT Ốc Thanh Vân, nhóm MTV, diễn viên Cát Tường, Hòa Hiệp, Bá Thắng, MC Nguyên Khang… cùng hoa, á hậu tại các cuộc thi sắc đẹp hiện nay. Show diễn ra trong 3 ngày 12, 13 và 14/3 tại TPHCM cùng đêm đại nhạc hội hôm 28/4.

Thông qua âm nhạc, nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, các nghệ sĩ mong muốn kêu gọi mọi người cùng trân trọng giá trị của hòa bình, chung tay xây dựng một tương lai không còn chiến tranh.

Ca - nhạc sĩ A Tuân khởi xướng và thực hiện show cùng những người bạn.

Với sự chung tay của đông đảo nghệ sĩ và cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, ban tổ chức mong đây sẽ trở thành một hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam - đất nước yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái và luôn hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.

