Căn cứ Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Công ty TNHH Toa Global Association Việt Nam

Trụ sở tại: Số 40/12 - 40/14 Đường Ấp Bắc, Phường Tân Bình, TP. HCM, thông báo:

1. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số: 3799/2025/62/SNV-VLATLĐ. Do Sở Nội Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26 tháng 11 năm 2025.

2. Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn, giới thiệu việc làm

3. Người đại diện theo pháp luật thực hiện hoạt động: Hirata Makoto

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

4. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 40/12 - 40/14 Đường Ấp Bắc, Phường Tân Bình, TP. HCM.

Điện thoại: 0906866945

Email: tga-info@googlegroups.com

Công ty cam kết hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về dịch vụ việc làm