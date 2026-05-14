TPHCM vừa giao liên danh gồm Công ty TNHH Đối tác công tư CII và Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng IMIC lập hồ sơ dự án chỉnh trang toàn diện trục giao thông từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu.

Trước đó, Sở Tài chính có báo cáo, đề xuất UBND TPHCM triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), quy mô khoảng 26,8 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 10.200 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tháo gỡ áp lực giao thông kéo dài tại cửa ngõ Đông Bắc TP, đồng thời tái định hình không gian đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại hơn trong tương lai.

Ghi nhận của P.V VietNamNet vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện qua ngã tư Hàng Xanh tăng rất cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài.



Là nút giao thông trọng yếu của TPHCM, ngã tư Hàng Xanh giữ vai trò là “cửa ngõ” kết nối khu trung tâm với khu Đông và các tỉnh lân cận. Đây là điểm giao cắt của nhiều trục đường huyết mạch như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh…, liên thông trực tiếp với các tuyến giao thông lớn nên lưu lượng phương tiện qua lại mỗi ngày luôn ở mức rất cao.

Nút giao có quy mô lớn với các trục đường từ 4 - 6 làn xe mỗi chiều. Vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng phải thường xuyên túc trực, điều tiết giao thông.

Trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra; trong khi tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, kẹt xe chủ yếu xuất hiện vào giờ tan tầm, khi lượng phương tiện đổ dồn về cửa ngõ Đông Bắc TPHCM tăng cao.

Theo quy hoạch, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn Hàng Xanh - cầu Bình Triệu) có chiều rộng từ 30-40m, song thực tế chỉ đạt khoảng 16–22 m. Đường Đinh Bộ Lĩnh cũng trong tình trạng tương tự khi quy hoạch 25m nhưng hiện chỉ khoảng 21m.

Theo phương án đề xuất, các tuyến Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn Quốc lộ 13 (từ ngã 5 Đài Liệt Sĩ đến cầu Bình Triệu) sẽ được cải tạo bằng cách mở rộng mặt đường hiện hữu, kết hợp xây dựng tuyến đường trên cao dọc hành lang, qua đó tạo các làn xe tốc độ cao cho giao thông trục.

Ngoài ra, cầu Bình Triệu 3 cũng nằm trong hạng mục dự án, góp phần nâng cao năng lực lưu thông qua sông Sài Gòn, phù hợp với định hướng mở rộng Quốc lộ 13 và các tuyến kết nối.

Theo phương án sơ bộ, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 10.214 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư dự kiến tham gia khoảng 8.021 tỷ đồng; ngân sách nhà nước bố trí khoảng 2.191 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.