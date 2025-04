Cây cầu này nối TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) với huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), được xây dựng từ thời Pháp thuộc, khi phát triển tuyến đường sắt Bắc – Nam. Cầu vừa phục vụ tàu lửa, vừa có làn cho xe thô sơ và người đi bộ hai bên. Sau này, khi có cầu Non Nước mới, cầu cũ được gọi với nhiều cái tên như cầu Ninh Bình, cầu Non Nước sắt, cầu Non Nước cũ.