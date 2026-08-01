Khởi công từ tháng 10/2025, dự án gồm các hạng mục nạo vét 1,7km lòng rạch Đá Đỏ, xây dựng 1,5km kè hai bờ, lắp đặt hệ thống cống thoát nước, đường dạo, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng ven rạch.

Rạch Đá Đỏ nằm trên địa bàn phường An Khánh và phường Bình Trưng, kéo dài từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn. Rạch chạy song song với tuyến metro số 1 và đường Võ Nguyên Giáp.

Đóng vai trò là tuyến thoát nước chính của khu vực phía đông TPHCM, rạch Đá Đỏ dẫn nước ra sông Sài Gòn và Rạch Chiếc. Trước khi được cải tạo, lòng rạch bị bồi lắng, thu hẹp, nhiều đoạn cống hóa làm dòng chảy bị cản trở, nước ô nhiễm và bốc mùi hôi kéo dài.

Theo ghi nhận của phóng viên, công nhân đang làm việc liên tục để cố gắng đưa dự án vượt tiến độ.

Anh Thành (công nhân) đứng dưới hố móng để thi công. Ngay phía trên vị trí anh làm việc là miệng cống xả nước thải bốc mùi hôi nồng nặc.

Trao đổi với VietNamNet, ông Võ Kế Thiên, Chỉ huy công trình dự án nạo vét rạch Đá Đỏ cho biết, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công, quyết tâm cơ bản hoàn thành dự án vào dịp Quốc khánh 2/9, sớm hơn kế hoạch ban đầu vài tháng.

Trên công trường, các mũi đang đồng loạt triển khai thi công hạng mục kè và hệ thống cống thoát nước. Vật liệu phục vụ giai đoạn hoàn thiện dự án cũng liên tục được vận chuyển tới đây.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, phần lớn lòng rạch được nạo vét.

Theo ông Đinh Công Thành (đơn vị tư vấn giám sát), người dân sống cạnh tuyến rạch mong dự án sớm về đích để cải thiện môi trường, chỉnh trang cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khi hoàn thành, dự án cải tạo rạch Đá Đỏ không chỉ góp phần khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát nước, giảm ngập cho khu vực mà còn cải thiện môi trường, tạo thêm không gian xanh và từng bước thay đổi diện mạo đô thị, đáp ứng kỳ vọng của người dân.