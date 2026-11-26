Bước vào tuần lễ cuối cùng của tháng 11/2026, MG Việt Nam tặng gói nhiên liệu 20 triệu đồng cho All New ZS và hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tới 29 triệu đồng cho dòng sedan MG GT, giúp khách hàng tối ưu chi phí trước mùa cao điểm.

Cơ hội cuối hưởng ưu đãi theo định hướng "Car for Life"

Định hình chiến lược phát triển tại Việt Nam gắn liền với "Car for Life" - Chiếc xe cho mọi hành trình cuộc sống, MG Việt Nam hướng tới việc tối ưu chi phí sử dụng dài hạn và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi. Cụ thể hóa cam kết này, hãng triển khai chương trình kích cầu tài chính từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2026.

Theo đó, chỉ còn khoảng một tuần để khách hàng hoàn tất thủ tục và nhận trọn vẹn gói hỗ trợ trị giá lên đến 29 triệu đồng. Cụ thể, người mua mẫu B-SUV All New ZS 2026 được tặng gói hỗ trợ nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng.

Với dòng sedan MG GT 2026, phiên bản 1.5 Luxury nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 26 triệu đồng, trong khi bản 1.5T Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 29 triệu đồng.

Bộ đôi MG All New ZS và MG GT được áp dụng ưu đãi đến hết ngày 30/11/2026.

All New ZS: B-SUV Hybrid+ cho gia đình trẻ

All New ZS 2026 hướng tới nhóm khách hàng gia đình trẻ nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và hệ truyền động Hybrid+ thế hệ mới. Hệ thống này cho tổng công suất kết hợp 197 mã lực, đi kèm hộp số tự động 3-eAT tối ưu riêng cho động cơ hybrid, giúp chuyển đổi mượt mà giữa nguồn điện và xăng cùng phản hồi chân ga tức thì. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt từ 4,53 lít/100 km trên đường hỗn hợp, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày tại đô thị.

Khoang nội thất trang bị màn hình giải trí 12,3 inch, ghế lái bọc da chỉnh điện 6 hướng, hàng ghế trước tích hợp sưởi và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Về an toàn, xe đạt tiêu chuẩn 5 sao ANCAP cùng gói hỗ trợ lái chủ động MG Pilot (cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và ga tự động thích ứng). Xe có giá niêm yết 668 triệu đồng (đã gồm VAT) và bảo hành chính hãng lên tới 10 năm.

Khoang cabin All New ZS với màn hình 12,3 inch và cửa sổ trời toàn cảnh.

MG GT: Dáng Fastback Coupé thể thao từ 512 triệu đồng

Hướng đến khách hàng trẻ đề cao cá tính và cảm giác lái, MG GT 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế Fastback Coupé với phần mui vuốt thuôn mềm mại về phía sau theo chuẩn khí động học.

Trên bản 1.5T Premium, động cơ tăng áp 1.5L Turbo sản sinh công suất tối đa 168 mã lực, kết hợp hộp số tự động giúp xe tăng tốc linh hoạt. Khoang lái thiết kế hướng về người điều khiển với màn hình trung tâm 10 inch (hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto), ghế ngồi bọc da ôm sát cơ thể cùng điều hòa tự động lọc bụi mịn chuẩn PM2.5.

Với giá niêm yết từ 512 triệu đồng (đã gồm VAT) cộng hưởng cùng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ trong tuần cuối tháng 11, MG GT mang đến lựa chọn kinh tế trong phân khúc C-sedan.

MG GT gây ấn tượng với kiểu dáng Fastback Coupé thể thao.

Chương trình ưu đãi tháng 11 của MG Việt Nam áp dụng đến hết ngày 30/11/2026. Thông tin chi tiết và đăng ký lái thử tại:

Website: mgmotor.vn

Tổng đài: 1800 3366

Thế Định