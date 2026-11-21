Các mẫu sedan cỡ B như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City... đều đang bán chậm hơn đáng kể so với vài năm trước. Dù nhiều mẫu xe được giảm giá sâu, doanh số sedan cỡ B vẫn èo uột, khi người mua ngày càng chuộng xe gầm cao và ô tô điện giá rẻ.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, xe sedan cỡ B đang dần đánh mất vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam. Số liệu bán hàng trong 3 tháng gần nhất cho thấy sức mua của phân khúc này vẫn khá yếu, ngay cả khi các hãng liên tục tung ưu đãi để kích cầu.

Các mẫu xe sedan cỡ B gần như biến mất khỏi top xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy. Ảnh: TMV

Sedan cỡ B giảm giá hàng chục triệu vẫn khó hút khách

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, 5 mẫu sedan cỡ B gồm Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage đạt tổng doanh số 1.626 xe trong tháng 8, tăng lên 2.097 xe trong tháng 9 trước khi giảm còn 1.813 xe vào tháng 10/2026.

Đáng chú ý, tháng 10 là một trong những tháng có doanh số thấp nhất của phân khúc kể từ đầu năm. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ giảm tới 54,1%, tương đương ít hơn 2.138 xe.

Toyota Vios vẫn dẫn đầu với 659 xe bán ra trong tháng 10, nhưng con số này thấp hơn nhiều so với thời kỳ mẫu xe thường xuyên đạt doanh số trên 1.000 xe mỗi tháng.

Honda City đứng thứ hai với 486 xe, trong khi Mazda2 đạt 475 xe. Hyundai Accent chỉ bán được 158 chiếc, còn Mitsubishi Attrage ghi nhận đúng 35 xe. Một số mẫu sedan cỡ B khác như KIA Soluto hay Skoda Slavia không được các hãng công bố riêng.

Thực tế, mức tiêu thụ hiện nay khác xa giai đoạn 2022-2023, khi sedan cỡ B từng là một trong những phân khúc hút khách nhất thị trường. Năm 2022, tổng doanh số nhóm xe này đạt tới 75.856 chiếc, sau đó giảm dần qua từng năm. 10 tháng đầu năm 2026, doanh số của 5 mẫu xe kể trên chỉ còn khoảng 21.000 chiếc.

Điều đáng nói, doanh số đi xuống diễn ra trong bối cảnh các hãng xe không ngừng đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm kích cầu.

Dù từng bán chạy nhất phân khúc khoảng 3 năm trước nhưng Hyundai Accent lại tụt giảm doanh số thê thảm trong 1-2 năm qua. Ảnh: Đình Quý

Trong khoảng 3 tháng vừa qua, Toyota Vios được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ với giá trị cao nhất khoảng 54 triệu đồng. Khách mua Honda City cũng nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng từ đại lý, giá trị quy đổi đến 75 triệu đồng.

Còn Hyundai Accent có thời điểm được giảm gần 90 triệu đồng, tuy nhiên doanh số của mẫu xe Hàn Quốc lại tỷ lệ nghịch với mức khuyến mãi. Sức mua yếu, tâm lý cân nhắc chi tiêu và sự xuất hiện của nhiều lựa chọn mới khiến sedan cỡ B ngày càng khó cạnh tranh.

Dù doanh số không bứt phá nhưng Mazda2 là mẫu xe có lượng bán ra ổn định nhất trong nhóm sedan cỡ B. Ảnh: Mazda Từ Sơn

SUV đô thị và xe điện chia sẻ thị phần

Theo đánh giá của giới chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến sedan cỡ B mất sức hút trong thời gian gần đây là sự phát triển nhanh của nhóm SUV và crossover đô thị. Với ngân sách khoảng 500-600 triệu đồng, người mua hiện có thể lựa chọn nhiều mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ, chỉ nhỉnh hơn sedan cỡ B một khoản không quá lớn.

Các mẫu SUV/crossover cỡ A và B như KIA Sonet, Hyundai Venue, Toyota Raize, Mitsubishi Xforce hay Toyota Yaris Cross mang đến lợi thế về khoảng sáng gầm, tầm quan sát và khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá. Trong khi đó, kiểu dáng gầm cao cùng khoang hành lý đa dụng phù hợp hơn với nhu cầu gia đình, đi chơi cuối tuần hoặc di chuyển trên những tuyến đường không bằng phẳng.

Các mẫu xe sedan cỡ B gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ. Ảnh: MMV

Với người mua xe lần đầu, sự chênh lệch giá sau ưu đãi giữa một chiếc sedan cỡ B và SUV đô thị đôi khi không còn quá lớn. Khi phải cân nhắc giữa một mẫu sedan truyền thống và xe gầm cao thực dụng hơn, nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ thêm tiền để chọn phương án thứ hai.

Bên cạnh đó, ô tô điện giá rẻ cũng đang tạo sức ép đáng kể lên sedan cỡ B. Những mẫu xe điện đô thị như VinFast VF 3, VF 5 thu hút người mua nhờ chi phí sử dụng thấp, khả năng vận hành phù hợp trong đô thị và mức giá dễ tiếp cận. Ngoài ra, trong khoảng 2 năm trở lại đây có thêm làn sóng xe Trung Quốc giá rẻ với nhiều tuỳ chọn từ hybrid đến thuần điện giúp khách hàng Việt đứng trước nhiều sự lựa chọn chất lượng.

Xu hướng xe điện hoá cũng khiến sedan cỡ B giảm đi sức hút. Ảnh: VF

Đối với khách hàng chủ yếu di chuyển trong thành phố, xe điện có thể đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày, trong khi chi phí năng lượng thấp hơn xe sử dụng động cơ đốt trong. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ, vốn ngày càng quan tâm đến bài toán chi phí vận hành.

Trong bối cảnh đó, lợi thế truyền thống của sedan cỡ B như tiết kiệm nhiên liệu, giá bán vừa túi tiền và dễ sử dụng đang dần bị khỏa lấp. Những yếu tố từng giúp Vios, Accent hay City trở thành lựa chọn phổ biến không còn đủ tạo ra sức hút vượt trội như trước.

Dù vậy, sedan cỡ B vẫn có những lợi thế riêng về khả năng vận hành trên đường trường, tính ổn định và mức tiêu hao nhiên liệu của các phiên bản động cơ xăng. Với người dùng không cần gầm cao, thường xuyên đi lại trên đường đô thị và ưu tiên chi phí sở hữu, đây vẫn là nhóm xe đáng cân nhắc.

Giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu mua sắm ô tô thường tăng lên, sedan cỡ B vẫn có cơ hội cải thiện doanh số nếu các hãng tiếp tục duy trì chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu và hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, để lấy lại vị thế đã mất, các nhà sản xuất sẽ cần nhiều hơn những đợt giảm giá ngắn hạn, từ nâng cấp sản phẩm, cải thiện trang bị đến tạo ra lợi thế rõ rệt về giá bán và chi phí sử dụng.

Trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sedan cỡ B có thể vẫn tìm được khách hàng riêng, nhưng thời kỳ dễ dàng đạt doanh số hàng nghìn xe mỗi tháng như trước đây đã không còn.

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