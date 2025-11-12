Trốn chạy tử thần) của đạo diễn Edgar Wright, chuyển thể từ truyện của Stephen King ra mắt toàn cầu từ 14/11.Mới đây Tom Cruise chia sẻ trên trang cá nhân ảnh chụp cùng Glen Powell khi xem phim của đàn em, bày tỏ sự ủng hộ dành cho nam diễn viên kém 26 tuổi.

Glen Powell - nam diễn viên sinh năm 1988 từng đóng cùng Tom Cruise trong Top Gun: Maverick đảm nhiệm vai chính trong phim hành động The Running Man (

Chia sẻ trong chương trình The Graham Norton Show phát trên kênh BBC mới đây, Glen Powell nói anh đã gọi điện để xin lời khuyên từ Tom Cruise trước khi quay The Running Man bởi có quá nhiều cảnh hành động nguy hiểm. Glen Powell định chỉ xin tài tử bận rộn 10 phút qua điện thoại nhưng cuối cùng cuộc nói chuyện của họ dài 2 tiếng rưỡi. Về cơ bản "anh ấy chỉ cho tôi cách làm thế nào để sống sót", Glen Powell nói.

Cảnh phim nguy hiểm của Glen Powell trong "The Running Man".

Tom Cruise là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, nổi tiếng với việc tự thực hiện các cảnh quay nguy hiểm trong suốt hơn 40 năm sự nghiệp.

Tài tử 63 tuổi đã chỉ cho Glen Powell cách để đảm bảo an toàn cho mình khi thực hiện những cảnh quay nguy hiểm.

Trong phim, nhân vật của Glen Powell phải thực hiện rất nhiều cảnh chạy và anh cho biết đã nhận từ Tom Cruise rất nhiều bài học, trong đó có lời khuyên phải tự thực hiện các cảnh này thay vì dùng đóng thế.

Kèm với đó, Tom Cruise cảnh báo đàn em việc đóng các cảnh nguy hiểm cũng đau y như trong thực tế nên buộc diễn viên phải tăng cường thể lực để sẵn sàng cho các cảnh đánh đấm bởi khi diễn cảnh bị đập lưng xuống bàn có nghĩa bạn phải chịu đau tới 12-13 lần cho các lần quay.

Cảnh Glen Powell đu mình ngoài tòa nhà giữa trời lạnh giá với chỉ một mảnh vải trên người.

Trong phim, Glen Powell còn phải tự thực hiện một cảnh quay khá thách thức. Anh kể: "Tôi phải đu dây xuống một tòa nhà 8 tầng trong điều kiện thời tiết giá lạnh ở tình trạng bán khỏa thân cùng dây đeo an toàn siết chặt. Tin tôi đi, chẳng có gì trông ổn cả. Điều kinh khủng hơn nữa là tôi phát hiện có một gã cứ ngồi đó và nhìn thấy tất cả chứ", Glen Powell kể.

Glen Powell trong "Chạy trốn tử thần":