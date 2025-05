Nghi thức cắt băng khánh thành hào hùng trang nghiêm khi giai điệu của bản nhạc kèn “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” được dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn. Đây như lời tri ân của lực lượng Công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện lực lượng Công an Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen. Ảnh: T.L

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025 được tổ chức quy mô toàn quốc. Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tình yêu tha thiết của Người đối với quê hương, đất nước.

Công trình tượng “Bác Hồ về thăm quê” là món quà ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân trân trọng tặng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nghi thức cắt băng khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê. Ảnh: T.L

Tượng được đúc bằng đồng nguyên khối theo nguyên mẫu bức ảnh chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 2 về thăm quê năm 1961. Tổng chiều cao của tượng là 12,5m, bao gồm: tượng và bệ tượng. Trong đó, tượng cao 8,3m gồm: thân tượng cao 7,9m, đế tượng cao 0,4m; bệ tượng cao 3,75m, gồm có 3 bậc: bậc 1 cao 0,75m, bậc 2 cao 0,45m, bậc 3 - bệ trên cùng gắn với tượng đồng cao 2,25m. Tượng nặng khoảng 6 tấn bằng chất liệu đồng, ép thủy lực, nhìn về hướng Bắc.

Tượng Bác Hồ nặng khoảng 6 tấn. Ảnh: T.L

Công trình được đặt tại Sân vận động Làng Sen, nơi Bác Hồ đã nói chuyện với nhân dân trong hai lần trở về thăm quê Kim Liên vào năm 1957 và 1961.

Phát biểu tại khai mạc lễ khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, từ nay, trong quần thể không gian Làng Sen và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên có thêm công trình vô cùng có ý nghĩa.

“Sự hiện diện của bức tượng Bác về thăm quê làm cho mọi người luôn thấy Bác như vẫn bên ta mỗi ngày, với trái tim yêu thương mênh mông và tình cảm thiêng liêng với quê hương “nghĩa trọng tình cao”; nhắc nhở mỗi chúng ta luôn ghi nhớ và cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để xây dựng quê hương ta, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên khát vọng hùng cường, hội nhập toàn diện và đổi mới sâu rộng của đất nước”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nói.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại khai mạc Lễ hội Làng Sen. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh, Làng Sen - nơi sinh ra và nuôi dưỡng những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung rất đỗi thân thương, là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt và nơi được đón nhiều du khách quốc tế về thăm.

"Lễ hội Làng Sen là một sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân với sự hưởng ứng đầy tình cảm, trách nhiệm của các tỉnh thành trong cả nước và sự tham gia của bạn bè quốc tế", ông Trung nói.