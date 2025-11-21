Buổi làm việc giữa EVNNPT với IFC chiều ngày 20/11/2025, tại Hà Nội

Đoàn công tác của IFC do bà Elvira Morella - Giám đốc Bộ phận tư vấn quốc gia và kinh tế (CAE), khu vực Đông Á - Thái Bình Dương làm trưởng đoàn.

Tham gia buổi làm việc về phía IFC còn có ông Nick Elms - chuyên gia cao cấp, Bộ phận Tư vấn quốc gia và Kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; bà Phạm Liên Anh - Trưởng Chương trình, Bộ phận Tư vấn quốc gia và kinh tế, khu vực Mekong; ông Nguyễn Văn Làn, chuyên viên điều hành cao cấp, Bộ phận Tư vấn quốc gia và kinh tế, Việt Nam.

Về phía EVNNPT có đại diện lãnh đạo các Ban Tài chính - Kế toán; Kế hoạch; Đầu tư xây dựng; Kiểm tra, Thanh tra, Pháp chế; Văn phòng.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề liên quan khả năng hợp tác, đầu tư cho các dự án đầu tư truyền tải điện theo quy hoạch điện VIII, giá truyền tải điện, pin lưu trữ năng lượng (Bess), thu xếp vốn cho các dự án và các dự án mới khác của EVN.

Đoàn công tác của IFC làm việc với EVNNPT

Tại buổi làm việc, bà Elvira Morella - Giám đốc Bộ phận Tư vấn quốc gia và kinh tế cho biết: IFC là tổ chức phát triển trên quy mô toàn cầu, tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi. Bên cạnh việc hỗ trợ, đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân, Tổ chức Tài chính Quốc tế có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Bà Elvira Morella cho biết, IFC không chỉ đầu tư tài chính mà còn có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các doanh nghiệp. IFC mong muốn được quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với EVNNPT trong việc phát triển các dự án truyền tải điện trong tương lai.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Văn Tuyên hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của IFC tại EVNNPT, đồng thời đánh giá cao những dự án mà IFC đã triển khai tại một số quốc gia.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Văn Tuyên chủ trì buổi làm việc với IFC

Lãnh đạo EVNNPT cũng thông tin thêm với đoàn công tác của IFC về nhu cầu đầu tư phát triển lưới điện truyền tải từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy hoạch điện VIII là rất lớn, cùng với đó là nguồn vốn để thực hiện dự án cũng rất nhiều. EVNNPT mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của IFC không chỉ về nguồn lực tài chính mà còn cả tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm, tầm nhìn để EVNNPT hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

(Nguồn: EVNNPT)