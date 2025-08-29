CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) vừa cho biết, ông Phạm Hữu Quốc đã nộp đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông Quốc đảm nhiệm vị trí này từ tháng 5/2025. Trong đơn, ông cho biết đã dồn toàn bộ năng lực và tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm được giao, đóng góp cho sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ông xin thôi giữ chức vụ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Bamboo Capital đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của ông Quốc từ ngày 1/9. Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard (quốc tịch Singapore) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông Phạm Hữu Quốc. Ảnh: BCG

Ông Leonard tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore. Từ năm 2016, ông Leonard gia nhập BCG với vai trò Giám đốc dự án. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Skylar và BCG Land (công ty con trực thuộc BCG). Ông là Chủ tịch HĐQT BCG Energy từ tháng 3/2024.

Về hoạt động tài chính, đến nay Bamboo Capital vẫn chưa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, quý I và quý II/2025. Theo giải trình, các công ty con và công ty liên kết chưa hoàn tất báo cáo kiểm toán.

Đồng thời, doanh nghiệp đang phối hợp với đơn vị kiểm toán cùng các bên liên quan để xử lý vấn đề trái phiếu và nợ vay, được xem là điều kiện quan trọng để hoàn tất báo cáo hợp nhất. Do vậy, báo cáo quý II chưa thể phát hành đúng thời hạn.

Bamboo Capital sẽ công bố báo cáo tài chính quý II sau khi báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2024 được ban hành.

Trước đó, ngày 13/5, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt công ty 92,5 triệu đồng do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cùng một số báo cáo trái phiếu theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, ngày 29/8, cổ phiếu BCG tăng trần lên 3.860 đồng/cổ phiếu.