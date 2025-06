Tối 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vẫn đang phối hợp với Viện kiểm sát; Công an xã An Mỹ điều tra nguyên nhân vụ việc tổng giám đốc công ty là người quốc tịch Malaysia tử vong trên sàn nhà.

Bên trong Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD Việt Nam. Ảnh: VT

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, trong lúc đi kiểm tra các khu vực trong Công ty TNHH sản xuất ô tô JRD Việt Nam ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), nhân viên bảo vệ phát hiện ông C.K.T. (69 tuổi, quốc tịch Malaysia) là tổng giám đốc công ty, nằm ngửa trên sàn nhà, cạnh giường ngủ.

Nhân viên bảo vệ nhiều lần gõ cửa kêu gọi nhưng ông T. không trả lời, nên đã trình báo Công an xã An Mỹ. Cơ quan chức năng sau đó xác định ông C.K.T đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm bên ngoài tử thi, cơ quan chức năng đưa thi thể ông T. về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để bảo quản.

Hiện UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản thông báo cho Sở Ngoại vụ TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM để thông tin cho gia đình ông C.K.T, phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.