Câu chuyện “tổng tài” sai người hành hung nhân viên quán cà phê chỉ vì bị nhắc nhở không hút thuốc vẫn đang gây bão trên mạng xã hội. Giữa lúc đó, hình ảnh chiếc đồng hồ Classic Butterfly Diamond trên tay người phụ nữ bất ngờ trở thành tâm điểm, được chia sẻ rầm rộ sau đoạn clip ghi lại cảnh “tổng tài” đến quán xin lỗi.

Graff là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về trang sức và đồng hồ cao cấp. Classic Butterfly Diamond là một trong những mẫu đồng hồ xa xỉ thuộc bộ sưu tập Butterfly lâu đời của Graff.

Chiếc đồng hồ Classic Butterfly Diamond được chế tác thủ công tại Geneva, Thụy Sĩ - trung tâm chế tác đồng hồ xa xỉ của thế giới. Vỏ đồng hồ làm bằng vàng trắng và được nạm kín kim cương, thể hiện sự tinh xảo trong từng chi tiết. Dây đeo satin màu đen không chỉ mang lại cảm giác mềm mại, sang trọng khi đeo mà còn làm nổi bật vẻ lấp lánh của mặt đồng hồ.

Một chi tiết tinh tế khác là mặt sau của đồng hồ cũng được khắc họa tiết đàn bướm, cho thấy sự tỉ mỉ và tâm huyết của những người thợ thủ công Graff. Bộ máy quartz Thụy Sĩ bên trong đảm bảo độ chính xác và tin cậy, phù hợp với một chiếc đồng hồ đeo tay trang sức.

Classic Butterfly Diamond được coi là kiệt tác đồng hồ đính kim cương, biểu tượng của sự xa hoa và tinh xảo. Ảnh: Graff

Về thông số kỹ thuật, mẫu đồng hồ này có đường kính 33mm, được làm từ vàng trắng và nạm kín kim cương. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là mặt số được khảm đầy kim cương với họa tiết những chú bướm duyên dáng.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mong manh và thanh thoát của loài bướm, đội ngũ thiết kế của Graff đã sử dụng các viên kim cương cắt theo hình hạt thóc và hình giọt nước để tạo nên một bức tranh kính vạn hoa của những cánh bướm đang bay lượn.

Các viên kim cương được đính kết khéo léo, tạo cảm giác như đang lơ lửng kỳ diệu trên mặt số. Tổng trọng lượng kim cương trên chiếc đồng hồ lên tới khoảng 9,34 carat, tạo nên vẻ lấp lánh rực rỡ.

Họa tiết bướm duyên dáng được tạo nên từ hàng trăm viên kim cương lấp lánh. Ảnh: Graff

Tổng trọng lượng kim cương lên tới 9,34 carat. Ảnh: Graff

Vỏ vàng trắng nạm kín kim cương, kết hợp dây satin đen sang trọng. Ảnh: Graff

Mặt sau chiếc đồng hồ. Ảnh: Graff

Dây đeo tinh tế. Ảnh: Graff

Mặc dù phiên bản nổi bật nhất là với kim cương trắng, bộ sưu tập Classic Butterfly của Graff cũng có những biến thể đặc biệt khác, kết hợp kim cương với đá quý như sapphire (ngọc bích), ruby (hồng ngọc) hay emerald (ngọc lục bảo) trên mặt số.

Với mức giá khởi điểm khoảng 153.000 USD (chưa bao gồm thuế, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng), Classic Butterfly Diamond khẳng định vị thế là một trong những chiếc đồng hồ trang sức cao cấp nhất thế giới.

Ở mức giá hàng tỷ đồng, chiếc đồng hồ này chỉ dành cho giới siêu giàu, các nhà sưu tập am hiểu và có tầm ảnh hưởng lớn. Thông tin về danh tính khách hàng luôn được bảo mật tuyệt đối, vì đây là một trong những chính sách riêng tư hàng đầu của các thương hiệu xa xỉ như Graff nhằm bảo vệ khách hàng của mình.