Theo đài CNN, ông Pezeshkian đã mở đầu bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9 bằng cách bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó. "Tổng thống Mỹ đã gọi chúng tôi là những kẻ khủng bố. Trong khi đó, chính chúng tôi mới là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố", Tổng thống Iran nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9. Ảnh chụp màn hình: ISNA

Ông Pezeshkian đã nhấn mạnh đến vụ hạ sát cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, vụ đánh bom một trường học ở Iran khiến 156 người thiệt mạng cũng như một vụ tấn công khác nhằm vào một nhà thi đấu thể thao của quốc gia Hồi giáo ngay trong ngày đầu nổ ra cuộc xung đột với Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Iran cũng tuyên bố đất nước của ông đang theo đuổi công nghệ hạt nhân "vì sự phát triển, chứ không phải để đe dọa các xã hội khác bằng vũ khí”.

"Chúng tôi tìm kiếm năng lượng để phát triển. Trong nhiều năm qua, người ta đã gán cho công nghệ hạt nhân của chúng tôi những cái tên như máy ly tâm, các lệnh trừng phạt quốc tế và nhiều nhãn dán khác. Tuy nhiên, đối với đất nước chúng tôi, công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình là một phần tất yếu trong quá trình phát triển", ông Pezeshkian cho biết, đồng thời viện dẫn nhu cầu tăng trưởng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và cung ứng điện năng.

"Iran không chấp nhận việc một số ít quốc gia độc quyền công nghệ hạt nhân. Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Chúng tôi sẽ không cúi đầu hay từ bỏ quyền lợi vốn thuộc về mình. Chúng tôi khẳng định rõ ràng: Không có vũ khí hạt nhân và không hạn chế đối với công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hòa bình của chúng tôi không đến từ chiến trường, nhưng chúng tôi phải đảm bảo an ninh cần thiết cho người dân và đất nước Iran”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Ông Pezeshkian cũng cho rằng các hệ thống phòng thủ của Iran là yếu tố cần thiết để bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công.

Về eo biển Hormuz, Tổng thống Iran nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể để một số bên tự do tiếp cận và trục lợi từ tuyến đường thủy này, trong khi đồng thời lại sử dụng chính tuyến đường đó để gây hấn, quấy rối an ninh và ngăn cản chúng tôi tiếp cận vùng nước của chính mình”.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian lưu ý Iran không coi các nước láng giềng là đối thủ cạnh tranh về an ninh, mà mong muốn hợp tác để đạt được an ninh trong khu vực.

Ngoài ra, ông Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ "không bao giờ cúi đầu hay quỳ gối”. Đề cập đến bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9, nhà lãnh đạo Iran quả quyết người đứng đầu Mỹ "cần biết rằng sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ gia tăng khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng lớn và hành vi bắt nạt”.

Ông Pezeshkian cho rằng "một thế giới thiếu vắng quyền lực là điều nguy hiểm, nhưng một thế giới chỉ hiểu ngôn ngữ của chiến tranh và sự bắt nạt sẽ không thể an toàn”. Ông kêu gọi các quốc gia khác hợp tác để theo đuổi "hòa bình và ổn định thực sự" trước các hành vi "bắt nạt".