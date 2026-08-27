Ngày 26/8, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Tổng thống Min Aung Hlaing hoan nghênh hai Bộ trưởng Ngoại giao tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương. Đây là bước đi kịp thời, góp phần đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn mới.

Khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tướng Aung San và các thế hệ lãnh đạo của hai nước, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng kết quả của kỳ họp sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, sâu sắc hơn...

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng Tổng thống Min Aung Hlaing về các kết quả tích cực sau hơn 100 ngày quản lý, điều hành đất nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam trân trọng các nỗ lực của Chính phủ mới của Myanmar, ủng hộ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và cải thiện đời sống người dân.

Bộ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy việc khơi thông các cơ chế hợp tác thiết thực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; phía Myanmar xem xét có cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư. Bộ trưởng cũng đề xuất hai bên nghiên cứu thiết lập chương trình chuyển đổi số Việt Nam - Myanmar, trước mắt lựa chọn một số dự án thiết thực để thí điểm, đánh giá hiệu quả và từ đó nhân rộng mô hình.

Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao các thành quả phát triển của Việt Nam, cảm ơn Việt Nam đã luôn nhất quán ủng hộ Myanmar trong quá trình phát triển, xây dựng đất nước cũng như tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Tổng thống khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Myanmar, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh thành công, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, chuyển đổi số và khoa học - công nghệ.

Không cho phép các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar.

Hai bên kiểm điểm tình hình hợp tác trên các lĩnh vực kể từ kỳ họp lần thứ 9 (tháng 3/2019), khẳng định tính kịp thời của kỳ họp lần thứ 10 nhằm đưa ra những định hướng cụ thể, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện.

Đại sứ của hai nước lần lượt trình Quốc thư trong tháng 7. Cơ chế Ủy ban hỗn hợp được tổ chức lại sau một thời gian gián đoạn.

Hai bên bày tỏ quyết tâm đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ; nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 11 Tiểu ban hỗn hợp thương mại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, thảo luận các biện pháp hợp tác, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều.

Hai bên nhất trí phối hợp rà soát các thỏa thuận, cam kết trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hải quan, đầu tư; đơn giản hóa thủ tục cấp phép nhập khẩu, kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng và thông quan...

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, từng bước thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao, quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, quân y.

Myanmar sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm mạng. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Về cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông, Bộ trưởng Min Aung Swe đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar trong lĩnh vực này, góp phần xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông. Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực trên lĩnh vực có thế mạnh.

Hai bên cho rằng hợp tác giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa thể thao, du lịch, tài chính, ngân hàng, thông tin - truyền thông, giáo dục - đào tạo có nhiều thành tựu khả quan song vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh cần khai thác.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước phối hợp với Lào nâng cấp các tuyến đường giao thông nhằm tăng cường kết nối 3 nước và tại khu vực Đông Nam Á lục địa.

Trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông; nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Bộ trưởng Lê Hoài Trung mời đại diện Myanmar dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội năm 2027.